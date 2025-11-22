https://sputnik-georgia.ru/20251122/sistema-obschego-obrazovaniya-gruzii-nuzhdaetsya-v-reforme--kobakhidze-295897476.html
Система общего образования Грузии нуждается в реформе – Кобахидзе
Система общего образования Грузии нуждается в реформе – Кобахидзе
22.11.2025
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Система общего образования Грузии нуждается в реформе – Кобахидзе
Важно, чтобы знания, которыми делятся с молодежью, основывались бы на правильных ценностях, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время проведет презентацию концепции реформы общего образования, которое сегодня нуждается в изменениях, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Правительство Грузии в октябре представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах.
"Ранее мы представили концепцию реформы университетов. Сейчас речь идет о концепции реформы общего образования, где многое нужно пересмотреть: национальную учебную программу, учебники. В связи с этим будет представлено наше видение, и здесь также необходимы качественные изменения в ценностной части, чтобы мы не получили будущее поколение, лишенное ценностей", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала PosTV.
По его словам, важно, чтобы знания, которыми делятся с молодежью, основывались на правильных ценностях.
"Изменения в сфере образования важны и с точки зрения ценностей. Это касается не только университетского образования, но и школ. В школьном возрасте у ребенка формируются прежде всего ценности, поэтому школе следует уделять особое внимание", – отметил Кобахидзе.
Реформа образования в Грузии, как заявили в правящей партии, завершится через три-четыре года – к этому времени будет полностью реализована новая концепция с современной инфраструктурой и всеми ключевыми компонентами.