Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251122/stalkivalis-li-vy-s-prestupnostyu-sredi-detey-besprizornikov-v-gruzii-275307325.html
Сталкивались ли вы с преступностью среди детей-беспризорников в Грузии?
Сталкивались ли вы с преступностью среди детей-беспризорников в Грузии?
Sputnik Грузия
22.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-22T17:40+0400
2025-11-25T14:59+0400
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24039/76/240397662_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_83bac486ebc44e623450f648d09aa9de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24039/76/240397662_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e79dd873e41c1c072ba565045816cd87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Сталкивались ли вы с преступностью среди детей-беспризорников в Грузии?

17:40 22.11.2025 (обновлено: 14:59 25.11.2025)
© photo: SputnikПопрошайки цыгане
Попрошайки цыгане - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2025
© photo: Sputnik
Подписаться
Голосов2
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0