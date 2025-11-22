Стремление к Европе имеет смысл при сохранении Грузией национальной идентичности – премьер

https://sputnik-georgia.ru/20251122/stremlenie-k-evrope-imeet-smysl-pri-sokhranenii-gruziey-natsionalnoy-identichnosti--premer-295893182.html

Глава правительства Грузии в очередной раз подчеркнул, что главное для грузинского народа – не потерять свои достоинство и независимость 22.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Стремление в Европу имеет смысл для Грузии только с учетом сохранения национальной, христианской идентичности, которую грузинский народ отстаивал на протяжении всей своей истории, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. По словам премьера, важно правильно проанализировать прошлое Грузии, чтобы понять почему она стремилась на Запад. "Была только одна главная причина – христианство. Мы смотрели в сторону Европы и искали там защиту вокруг христианских ценностей. Именно эту главную ценность отбирают у Европы", – отметил Кобахидзе. Глава правительства Грузии в очередной раз подчеркнул, что главное для грузинского народа – не потерять свои достоинство, независимость, суверенитет. Что касается сегодняшних отношений с Европой, то, по словам премьер-министра, европейские бюрократы не обладают независимостью, сами препятствуют диалогу с Грузией и открыто выступают против властей. В качестве примера глава правительства привел поведение посла ЕС в Грузии Павла Герчинского перед выборами. Как отметил премьер, дипломат выступил незадолго до выборов и заявил, что правящая команда отклонилась от европейского курса, и прямо призвал избирателей "мобилизоваться и изменить это". Премьер также акцентировал свое внимание на важности Грузии для Запада, исходя из географии страны. Как отметил премьер, единственный эффективный путь для ЕС открыть путь на Восток, улучшить экономические показатели в условиях происходящих вокруг конфликтов – это Грузия. "Я много раз говорил, что доля Евросоюза в мировой экономике составляла 30%, она снизилась до 17,5% и будет снижаться из года в год, согласно текущим тенденциям. Это колоссальное падение – с 30 до 17,5%. Между тем, например, американская экономика отставала от экономики Евросоюза на несколько триллионов долларов в 2008 году и, примерно, почти вдвое превзошла экономику Евросоюза", – заявил Кобахидзе. Кроме того, премьер-министр рассказал о причинах решения углубить сотрудничество с Китаем. По словам Кобахидзе, у Китая есть ценности, и КНР относится к другим государствам, опираясь на эти ценности. "Это единственная сверхдержава, которая не участвовала ни в одной войне почти полвека. Это очень важная ценность, поэтому мы приняли решение об углублении сотрудничества с Китаем. У него есть ценности, и с этими ценностями он относится к другим государствам, большим или малым. Это один из определяющих принципов их политики", – отметил Кобахидзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

