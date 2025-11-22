https://sputnik-georgia.ru/20251122/v-tbilisi-zavershilsya-pervyy-festival-dokumentalnogo-kino---video-295902018.html

В Тбилиси завершился первый фестиваль документального кино - видео

В Тбилиси завершился первый фестиваль документального кино - видео

В Тбилиси подошел к финалу первый фестиваль документального кино "Теплые истории" – месячная программа показов о гуманитарных связях России и Грузии.

Завершила фестиваль картина "Мальчики и девочки “Доктора Живаго”" режиссера Олеси Фокиной – фильм не только о знаменитом романе Бориса Пастернака, но и о его жизни, дружбе с Тицианом Табидзе и перекличке этих историй с сегодняшним днем.Перед финальным показом зрителям представили лекцию о Пастернаке и его многолетней связи с Грузией – она помогла по-новому взглянуть на сюжет и глубже почувствовать атмосферу фильма.

