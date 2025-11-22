В центре Тбилиси кришнаиты стали регулярно проводить уличные акции – видео

https://sputnik-georgia.ru/20251122/v-tsentre-tbilisi-krishnaity-stali-regulyarno-provodit-ulichnye-aktsii---video-295902405.html
В центре Тбилиси в последние недели стали регулярно проводиться уличные акции кришнаитов – они поют, танцуют, раздают прохожим свою литературу и приглашают в...
Им никто не мешает, так как в Грузии закон гарантирует свободу вероисповедания. Полиция наблюдает за происходящим с расстояния, просто следя, чтобы соблюдался порядок.Основной религией в Грузии является православие, которое исповедуют более 80% населения страны. Христианство стало государственной религией Грузии в IV веке, и православие глубоко укоренилось в грузинской культуре.
19:33 22.11.2025 (обновлено: 20:33 22.11.2025)
В центре Тбилиси в последние недели стали регулярно проводиться уличные акции кришнаитов – они поют, танцуют, раздают прохожим свою литературу и приглашают в церковь.
Им никто не мешает, так как в Грузии закон гарантирует свободу вероисповедания. Полиция наблюдает за происходящим с расстояния, просто следя, чтобы соблюдался порядок.
Основной религией в Грузии является православие, которое исповедуют более 80% населения страны. Христианство стало государственной религией Грузии в IV веке, и православие глубоко укоренилось в грузинской культуре.