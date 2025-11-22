https://sputnik-georgia.ru/20251122/v-tsentre-tbilisi-krishnaity-stali-regulyarno-provodit-ulichnye-aktsii---video-295902405.html

В центре Тбилиси кришнаиты стали регулярно проводить уличные акции – видео

В центре Тбилиси кришнаиты стали регулярно проводить уличные акции – видео

Sputnik Грузия

В центре Тбилиси в последние недели стали регулярно проводиться уличные акции кришнаитов – они поют, танцуют, раздают прохожим свою литературу и приглашают в... 22.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-22T19:33+0400

2025-11-22T19:33+0400

2025-11-22T20:33+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

тбилиси

религия

культура

грузинская культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295902233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66366a207e973d7c42489e3fa153cdb9.jpg

Им никто не мешает, так как в Грузии закон гарантирует свободу вероисповедания. Полиция наблюдает за происходящим с расстояния, просто следя, чтобы соблюдался порядок.Основной религией в Грузии является православие, которое исповедуют более 80% населения страны. Христианство стало государственной религией Грузии в IV веке, и православие глубоко укоренилось в грузинской культуре.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, тбилиси, религия , культура, грузинская культура, видео