Венгрия поддержала план США по Украине
Это единственная заслуживающая доверия альтернатива на столе переговоров, отметил Бока
2025-11-22T09:34+0400
2025-11-22T09:34+0400
2025-11-22T10:17+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24176/07/241760781_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_020de7204f007b60b359d5826e6e926f.jpg
2025
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24176/07/241760781_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_dd2871c71a6291da82d73b705580098e.jpg
Венгрия поддержала план США по Украине
09:34 22.11.2025 (обновлено: 10:17 22.11.2025)
Это единственная заслуживающая доверия альтернатива на столе переговоров, отметил Бока
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Венгрия считает американский план по урегулированию ситуации в Украине реалистичным и заслуживающим доверия. Об этом заявил министр по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Washington Post.
"Мы очень поддерживаем это предложение, мы считаем, что это единственная заслуживающая доверия альтернатива на столе переговоров", – сказал Бока в интервью американской газете Washington Post.
Ранее в Белом доме подтвердили, что консультации по украинскому урегулированию продолжаются, и что существует план, который поддерживает президент США. В Кремле также заявили о готовности к диалогу: пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия остается открытой для переговоров и ориентируется на обсуждения, состоявшиеся в Анкоридже. Он добавил, что Киев должен принять "ответственное решение" и перейти к переговорам, поскольку пространство для самостоятельных действий уменьшается по мере утраты территорий. Песков также охарактеризовал действия российских военных как попытку принудить украинское руководство к мирному решению.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что план Дональда Трампа может лечь в основу окончательного урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что предметного обсуждения этого плана с Россией пока нет. По словам Путина, Вашингтон, вероятно, не может добиться согласия Киева, который, как он выразился, "находится в иллюзиях" и рассчитывает достичь стратегического успеха. Президент также заявил, что у Украины нет объективного понимания ситуации на фронте.