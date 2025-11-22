https://sputnik-georgia.ru/20251122/vengriya-podderzhala-plan-ssha-po-ukraine-295892228.html

Венгрия поддержала план США по Украине

Венгрия поддержала план США по Украине

22.11.2025

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Венгрия считает американский план по урегулированию ситуации в Украине реалистичным и заслуживающим доверия. Об этом заявил министр по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Washington Post. "Мы очень поддерживаем это предложение, мы считаем, что это единственная заслуживающая доверия альтернатива на столе переговоров", – сказал Бока в интервью американской газете Washington Post.Ранее в Белом доме подтвердили, что консультации по украинскому урегулированию продолжаются, и что существует план, который поддерживает президент США. В Кремле также заявили о готовности к диалогу: пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия остается открытой для переговоров и ориентируется на обсуждения, состоявшиеся в Анкоридже. Он добавил, что Киев должен принять "ответственное решение" и перейти к переговорам, поскольку пространство для самостоятельных действий уменьшается по мере утраты территорий. Песков также охарактеризовал действия российских военных как попытку принудить украинское руководство к мирному решению.Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что план Дональда Трампа может лечь в основу окончательного урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что предметного обсуждения этого плана с Россией пока нет. По словам Путина, Вашингтон, вероятно, не может добиться согласия Киева, который, как он выразился, "находится в иллюзиях" и рассчитывает достичь стратегического успеха. Президент также заявил, что у Украины нет объективного понимания ситуации на фронте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

