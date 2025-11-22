https://sputnik-georgia.ru/20251122/voditeley-taksi-v-tbilisi-zhdet-amnistiya--podrobnosti-295868411.html

Водителей такси в Тбилиси ждет амнистия – подробности

Водителей такси в Тбилиси ждет амнистия – подробности

22.11.2025

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Власти Грузии приняли решение освободить от уплаты штрафов и пеней водителей такси, нарушивших правила лицензии или перевозящих пассажиров без лицензии. Соответствующий проект закона уже поступил в парламент Грузии и рассматривается парламентскими комитетами. Владельцы лицензий на работу такси категории "А" в Тбилиси должны были активировать их в период до 1 апреля 2024 года, и стоимость активации лицензии составляла единоразово 100 лари (для гибридов – 50 лари). для конкретного автомобиля, либо 3 лари в сутки за лицензию у водителя. За езду без активированной лицензии также полагается штраф Как поясняют авторы законопроекта, неуплаченная таксистами сумма к 1 ноября 2025 года составляет примерно 9 миллионов лари, что в включает в себя как штрафы за работу без лицензии, так и неоплаченные лицензии. Такие штрафы лягут тяжелым грузом на таксистов, которые были недостаточно информированы о необходимости активировать лицензию.Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

