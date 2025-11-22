"Я к вам вернусь": вечер памяти поэта и журналиста Владимира Головина – фото
Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина состоялся в Малом зале Тбилисского русского театра им А. Грибоедова.
На вечере собрались близкие и друзья Владимира Головина, а также его коллеги и представители творческой интеллигенции.
Своим выступлением вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина открыл президент "Русского клуба" в Грузии Николай Свентицкий.
"Незаменимые люди есть, и Владимир Головин – из этого немногочисленного ряда. Он был одаренным, ярким, профессиональным. Это был необыкновенный человек", – сказал Николай Свентицкий.
Стихотворения Владимира Головина прозвучали в исполнении актрисы театра им. А.С. Грибоедова Аллы Мамонтовой.
На вечере выступила доктор филологических наук Мария Филина, которая близко знала Владимира Головина и его семью.
Бард и музыкант Роб Авадяев исполнил несколько песен перед собравшимися в Малом зале на вечере памяти журналиста и поэта Владимира Головина.
Журналист Андрей Белявский рассказывает о своей дружбе с Владимиром Головиным.
Журналист Додо Ахвледиани рассказывает о совместной работе с Владимиром Головиным.
Поэт, бард, переводчик Гога Чкония выступает на вечере памяти Владимира Головина.
Музыкант и певица Лариса Новосельцева, выступление которой растрогало всех собравшихся в зале.
Поэт, художник Михаил Ляшенко. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина.
Музыкант и певица Анна Григ исполнила несколько песен на вечере памяти.
Вечер длился более двух часов. Перед гостями выступает музыкант Гога Чкония.
Бард Вахтанг Арошидзе. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина.
