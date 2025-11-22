https://sputnik-georgia.ru/20251122/ya-k-vam-vernus-vecher-pamyati-poeta-i-zhurnalista-vladimira-golovina---foto-295911758.html

"Я к вам вернусь": вечер памяти поэта и журналиста Владимира Головина – фото

"Я к вам вернусь": вечер памяти поэта и журналиста Владимира Головина – фото

Sputnik Грузия

В столице Грузии состоялся вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. 22.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-22T20:44+0400

2025-11-22T20:44+0400

2025-11-22T21:48+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

русский клуб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295902672_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_27324e347eb9dafb3df1430957092f94.jpg

Вечер состоялся в Малом зале Тбилисского русского драматического театра им. Александра Грибоедова. На нем собрались десятки людей, среди них близкие и друзья Владимира Головина, его коллеги, представители творческой интеллигенции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, русский клуб, фото