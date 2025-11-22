Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251122/ya-k-vam-vernus-vecher-pamyati-poeta-i-zhurnalista-vladimira-golovina---foto-295911758.html
"Я к вам вернусь": вечер памяти поэта и журналиста Владимира Головина – фото
"Я к вам вернусь": вечер памяти поэта и журналиста Владимира Головина – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии состоялся вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. 22.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-22T20:44+0400
2025-11-22T21:48+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
русский клуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295902672_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_27324e347eb9dafb3df1430957092f94.jpg
Вечер состоялся в Малом зале Тбилисского русского драматического театра им. Александра Грибоедова. На нем собрались десятки людей, среди них близкие и друзья Владимира Головина, его коллеги, представители творческой интеллигенции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/16/295902672_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_86fc04b48fb15c59f796193814f048d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, русский клуб, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, русский клуб, фото

"Я к вам вернусь": вечер памяти поэта и журналиста Владимира Головина – фото

20:44 22.11.2025 (обновлено: 21:48 22.11.2025)
Подписаться
В столице Грузии состоялся вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет.
Вечер состоялся в Малом зале Тбилисского русского драматического театра им. Александра Грибоедова. На нем собрались десятки людей, среди них близкие и друзья Владимира Головина, его коллеги, представители творческой интеллигенции.
© photo: Sputnik

Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина состоялся в Малом зале Тбилисского русского театра им А. Грибоедова.

Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина состоялся в Малом зале Тбилисского русского театра им А. Грибоедова. - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik

Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина состоялся в Малом зале Тбилисского русского театра им А. Грибоедова.

© photo: Sputnik

На вечере собрались близкие и друзья Владимира Головина, а также его коллеги и представители творческой интеллигенции.

На вечере собрались близкие и друзья Владимира Головина, а также его коллеги и представители творческой интеллигенции. - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik

На вечере собрались близкие и друзья Владимира Головина, а также его коллеги и представители творческой интеллигенции.

© photo: Sputnik

Своим выступлением вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина открыл президент "Русского клуба" в Грузии Николай Свентицкий.

Своим выступлением вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина открыл президент &quot;Русского клуба&quot; в Грузии Николай Свентицкий. - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik

Своим выступлением вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина открыл президент "Русского клуба" в Грузии Николай Свентицкий.

© photo: Sputnik

"Незаменимые люди есть, и Владимир Головин – из этого немногочисленного ряда. Он был одаренным, ярким, профессиональным. Это был необыкновенный человек", – сказал Николай Свентицкий.

&quot;Незаменимые люди есть, и Владимир Головин – из этого немногочисленного ряда. Он был одаренным, ярким, профессиональным. Это был необыкновенный человек&quot;, – сказал Николай Свентицкий. - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik

"Незаменимые люди есть, и Владимир Головин – из этого немногочисленного ряда. Он был одаренным, ярким, профессиональным. Это был необыкновенный человек", – сказал Николай Свентицкий.

© photo: Sputnik

Стихотворения Владимира Головина прозвучали в исполнении актрисы театра им. А.С. Грибоедова Аллы Мамонтовой.

Стихотворения Владимира Головина прозвучали в исполнении актрисы театра им. А.С. Грибоедова Аллы Мамонтовой. - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik

Стихотворения Владимира Головина прозвучали в исполнении актрисы театра им. А.С. Грибоедова Аллы Мамонтовой.

© photo: Sputnik

На вечере выступила доктор филологических наук Мария Филина, которая близко знала Владимира Головина и его семью.

На вечере выступила доктор филологических наук Мария Филина, которая близко знала Владимира Головина и его семью. - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik

На вечере выступила доктор филологических наук Мария Филина, которая близко знала Владимира Головина и его семью.

© photo: Sputnik

Бард и музыкант Роб Авадяев исполнил несколько песен перед собравшимися в Малом зале на вечере памяти журналиста и поэта Владимира Головина.

Бард и музыкант Роб Авадяев исполнил несколько песен перед собравшимися в Малом зале на вечере памяти журналиста и поэта Владимира Головина. - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik

Бард и музыкант Роб Авадяев исполнил несколько песен перед собравшимися в Малом зале на вечере памяти журналиста и поэта Владимира Головина.

© photo: Sputnik

Журналист Андрей Белявский рассказывает о своей дружбе с Владимиром Головиным.

Журналист Андрей Белявский рассказывает о своей дружбе с Владимиром Головиным. - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik

Журналист Андрей Белявский рассказывает о своей дружбе с Владимиром Головиным.

© photo: Sputnik

Журналист Додо Ахвледиани рассказывает о совместной работе с Владимиром Головиным.

Журналист Додо Ахвледиани рассказывает о совместной работе с Владимиром Головиным. - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik

Журналист Додо Ахвледиани рассказывает о совместной работе с Владимиром Головиным.

© photo: Sputnik

Поэт, бард, переводчик Гога Чкония выступает на вечере памяти Владимира Головина.

Поэт, бард, переводчик Гога Чкония выступает на вечере памяти Владимира Головина. - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik

Поэт, бард, переводчик Гога Чкония выступает на вечере памяти Владимира Головина.

© photo: Sputnik

Музыкант и певица Лариса Новосельцева, выступление которой растрогало всех собравшихся в зале.

Музыкант и певица Лариса Новосельцева, выступление которой растрогало всех собравшихся в зале. - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik

Музыкант и певица Лариса Новосельцева, выступление которой растрогало всех собравшихся в зале.

© photo: Sputnik

Поэт, художник Михаил Ляшенко. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина.

Поэт, художник Михаил Ляшенко. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина. - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik

Поэт, художник Михаил Ляшенко. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина.

© photo: Sputnik

Музыкант и певица Анна Григ исполнила несколько песен на вечере памяти.

Музыкант и певица Анна Григ исполнила несколько песен на вечере памяти. - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik

Музыкант и певица Анна Григ исполнила несколько песен на вечере памяти.

© photo: Sputnik

Вечер длился более двух часов. Перед гостями выступает музыкант Гога Чкония.

Вечер длился более двух часов. Перед гостями выступает музыкант Гога Чкония. - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik

Вечер длился более двух часов. Перед гостями выступает музыкант Гога Чкония.

© photo: Sputnik

Бард Вахтанг Арошидзе. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина.

Бард Вахтанг Арошидзе. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина. - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik

Бард Вахтанг Арошидзе. Вечер памяти журналиста и поэта Владимира Головина.

© photo: SputnikПо завершении вечера каждый зритель получил в дар книгу "Владимир Головин. Я к вам вернусь...", изданную "Русским клубом" в своей знаменитой серии "Русские в Грузии".
По завершении вечера каждый зритель получил в дар книгу Владимир Головин. Я к вам вернусь..., изданную Русским клубом в своей знаменитой серии Русские в Грузии. - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik
По завершении вечера каждый зритель получил в дар книгу "Владимир Головин. Я к вам вернусь...", изданную "Русским клубом" в своей знаменитой серии "Русские в Грузии".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0