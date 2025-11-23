https://sputnik-georgia.ru/20251123/chto-my-edim-agentstvo-prodovolstviya-gruzii-vyyavilo-narusheniya-pri-kopchenii-ryby-295918129.html

Что мы едим: Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения при копчении рыбы

Что мы едим: Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения при копчении рыбы

Два бизнес-оператора в Тбилиси были оштрафованы, а производственный процесс был приостановлен до устранения критических несоответствий

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверило рыбоперерабатывающие предприятия и выявило на предприятиях по копчению рыбы критические несоответствия. По данным агентства, два бизнес-оператора в Тбилиси были оштрафованы, а производственный процесс был приостановлен до устранения критических несоответствий. Среди выявленных нарушений – игнорирование санитарно-гигиенических норм и факты использования красителей неизвестного происхождения. Помимо предприятий по копчению рыбы, были проверены и предприятия по производству рыбы и икры, прудовые хозяйства и объекты по реализации рыбы по всей стране. Агентство напоминает, что правила предоставления информации о продуктах питания потребителю, наряду с другим перечнем, предусматривают нанесение на этикетку названия пищевого красителя и других добавок. Бизнес-оператор также обязан предоставить соответствующий сертификат. В том случае, если на этикетке не указана вся вышеуказанная информация, бизнес-оператору запрещается реализация такого продовольствия, и он обязан изъять или отозвать продовольствие с рынка. Использование пищевого красителя разрешено законодательством и регулируется техническим регламентом о пищевых добавках, однако необходимо, чтобы на этикетке продукта было указано его полное название и происхождение.

