https://sputnik-georgia.ru/20251123/eksport-gruzinskogo-vina-v-rossiyu-dostig-maksimuma-za-poltora-goda-295916181.html

Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года

Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года

Sputnik Грузия

Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T16:45+0400

2025-11-23T16:45+0400

2025-11-23T16:45+0400

экономика

россия

грузия

новости

грузинское вино

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22777/75/227777561_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_78a91573f0442442e409b5a1e5f5a254.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии – максимум с апреля 2024 года, следует из анализа данных грузинской таможни.Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее.Россия за десять месяцев текущего года импортировала из Грузии вина на 139,2 миллиона долларов – минимальный показатель с 2022 года. Это на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, россия, грузия, новости, грузинское вино