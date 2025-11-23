Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251123/eksport-gruzinskogo-vina-v-rossiyu-dostig-maksimuma-za-poltora-goda-295916181.html
Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года
Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года
Sputnik Грузия
Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее 23.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-23T16:45+0400
2025-11-23T16:45+0400
экономика
россия
грузия
новости
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22777/75/227777561_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_78a91573f0442442e409b5a1e5f5a254.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии – максимум с апреля 2024 года, следует из анализа данных грузинской таможни.Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее.Россия за десять месяцев текущего года импортировала из Грузии вина на 139,2 миллиона долларов – минимальный показатель с 2022 года. Это на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22777/75/227777561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb6ab0698eea03a7e32d9c6c4fc442a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, россия, грузия, новости, грузинское вино
экономика, россия, грузия, новости, грузинское вино

Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года

16:45 23.11.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Перейти в фотобанкРоспотребнадзор разрешил грузинским производителям поставки вина
Роспотребнадзор разрешил грузинским производителям поставки вина - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии – максимум с апреля 2024 года, следует из анализа данных грузинской таможни.
Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.
Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее.
Россия за десять месяцев текущего года импортировала из Грузии вина на 139,2 миллиона долларов – минимальный показатель с 2022 года. Это на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0