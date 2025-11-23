https://sputnik-georgia.ru/20251123/eksport-gruzinskogo-vina-v-rossiyu-dostig-maksimuma-za-poltora-goda-295916181.html
Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года
Экспорт грузинского вина в Россию достиг максимума за полтора года
Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее 23.11.2025
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Россия в октябре ввезла 6,5 тысячи тонн вина из Грузии – максимум с апреля 2024 года, следует из анализа данных грузинской таможни.Российские компании в середине осени увеличили импорт грузинского вина на 10% в месячном выражении, до 6,5 тысячи тонн. Это стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года, когда было ввезено 13 тысяч тонн этого алкоголя.Стоимость импорта также заметно увеличилась, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона месяцем ранее.Россия за десять месяцев текущего года импортировала из Грузии вина на 139,2 миллиона долларов – минимальный показатель с 2022 года. Это на 14% ниже уровня за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
