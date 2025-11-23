Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251123/fitch-ratings-uluchshilo-prognoz-po-reytingam-gruzii-295914025.html

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Грузии с "негативного" на "стабильный", подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB". Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии по сравнению с другими странами с этим же рейтингом, надежной макрофискальной политикой, умеренным государственным долгом и надежным банковским сектором. "Стабильный прогноз" отражает умеренный институциональный потенциал, установленное верховенство закона, умеренный уровень коррупции и политические риски, связанные с неразрешенным конфликтом с Россией. Рост экономики Аналитики отмечают, что экономика Грузии выросла на 7,8% в годовом исчислении в I-III квартале 2025 года, и Fitch ожидает роста на 7,3% в 2025 году, 5,3% – в 2026 году и 5% – в 2027 году. "Ожидаемые крупные прямые иностранные инвестиции в сектор недвижимости и другие крупные проекты обеспечивают возможности для улучшения наших прогнозов в среднесрочной перспективе", – отмечают аналитики. Изменение цен Fitch ожидает, что инфляция составит в среднем 3,2% в 2026-2027 годах. Fitch отмечает, что Нацбанк Грузии сохраняет неизменной ставку рефинансирования с мая 2024 года и не ожидает изменений в этом направлении. Политические риски Аналитики считают, что политическая неопределенность остается высокой на фоне значительной политической поляризации и социальных разногласий, которые углубились после спорных парламентских выборов и принятия противоречивого закона о "прозрачности", направленного против гражданского общества в 2024 году. По мнению аналитиков, негативное влияние могут оказать и ухудшение отношений с ЕС и нестабильность отношений с США. Решение ряда проблемПо данным аналитиков, международные резервы Грузии увеличились на 37,2% с минимумов октября 2024 года до исторического максимума в 5,6 млрд долларов США на конец октября 2025 года, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих платежей (CXP). Улучшение отражает покупки центральным банком 1,6 млрд долларов США с начала года и влияние более высоких цен на золото. Улучшению, по мнению аналитиков, также способствовали высокие доходы от туризма, ужесточение требований к резервам по валютным депозитам банков и более широкая тенденция дедолларизации также способствовали улучшению. В последние годы наблюдается значительный и, вероятно, устойчивый рост экспорта услуг, включая секторы информационных и коммуникационных технологий, туризма, финансовых услуг и образования. "Мы ожидаем, что чистый внешний долг снизится с 36,2% ВВП до 32% к 2027 году, что все еще значительно выше прогнозируемого медианного значения 'BB' в 13,4%, учитывая наши базовые прогнозы , восстановление притока прямых иностранных инвестиций и относительно стабильный обменный курс", – говорится в документе. В то же время Fitch ожидает, что дефицит общего государственного бюджета составит в среднем 2,4% ВВП в 2025-2027 годах, что значительно ниже потолка в 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

