Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам Грузии

11:11 23.11.2025 (обновлено: 13:25 23.11.2025)
Значительное повышение производительности и снижение импортоемкости секторов, стимулирующих рост, таких как информационные и коммуникационные технологии, туризм и транспорт, повысят среднесрочные перспективы роста, отметило Агентство
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Грузии с "негативного" на "стабильный", подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии в иностранной валюте на уровне "BB".
Рейтинг "BB", по мнению аналитиков, поддерживается высоким уровнем экономического развития Грузии по сравнению с другими странами с этим же рейтингом, надежной макрофискальной политикой, умеренным государственным долгом и надежным банковским сектором.
"Стабильный прогноз" отражает умеренный институциональный потенциал, установленное верховенство закона, умеренный уровень коррупции и политические риски, связанные с неразрешенным конфликтом с Россией.
Аналитики отмечают, что экономика Грузии выросла на 7,8% в годовом исчислении в I-III квартале 2025 года, и Fitch ожидает роста на 7,3% в 2025 году, 5,3% – в 2026 году и 5% – в 2027 году.
По их мнению, значительное повышение производительности и снижение импортоемкости секторов, стимулирующих рост, таких как информационные и коммуникационные технологии, туризм и транспорт, повысят среднесрочные перспективы роста.
"Ожидаемые крупные прямые иностранные инвестиции в сектор недвижимости и другие крупные проекты обеспечивают возможности для улучшения наших прогнозов в среднесрочной перспективе", – отмечают аналитики.
Fitch ожидает, что инфляция составит в среднем 3,2% в 2026-2027 годах. Fitch отмечает, что Нацбанк Грузии сохраняет неизменной ставку рефинансирования с мая 2024 года и не ожидает изменений в этом направлении.
Аналитики считают, что политическая неопределенность остается высокой на фоне значительной политической поляризации и социальных разногласий, которые углубились после спорных парламентских выборов и принятия противоречивого закона о "прозрачности", направленного против гражданского общества в 2024 году.
"Продолжительный или более глубокий политический кризис может привести к ухудшению стандартов управления и ослаблению доверия инвесторов", – говорится в отчете.
По мнению аналитиков, негативное влияние могут оказать и ухудшение отношений с ЕС и нестабильность отношений с США.
По данным аналитиков, международные резервы Грузии увеличились на 37,2% с минимумов октября 2024 года до исторического максимума в 5,6 млрд долларов США на конец октября 2025 года, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих платежей (CXP).
Улучшение отражает покупки центральным банком 1,6 млрд долларов США с начала года и влияние более высоких цен на золото.
Улучшению, по мнению аналитиков, также способствовали высокие доходы от туризма, ужесточение требований к резервам по валютным депозитам банков и более широкая тенденция дедолларизации также способствовали улучшению.
"Fitch ожидает, что международные резервы стабилизируются в среднем на уровне 2,6 месяца CXP в 2026-2027 годах", – говорится в документе.
В последние годы наблюдается значительный и, вероятно, устойчивый рост экспорта услуг, включая секторы информационных и коммуникационных технологий, туризма, финансовых услуг и образования.
"Мы ожидаем, что чистый внешний долг снизится с 36,2% ВВП до 32% к 2027 году, что все еще значительно выше прогнозируемого медианного значения 'BB' в 13,4%, учитывая наши базовые прогнозы , восстановление притока прямых иностранных инвестиций и относительно стабильный обменный курс", – говорится в документе.
В то же время Fitch ожидает, что дефицит общего государственного бюджета составит в среднем 2,4% ВВП в 2025-2027 годах, что значительно ниже потолка в 3%.