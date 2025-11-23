Грузия
Грузия станет председателем ПА ЧЭС
Грузия станет председателем ПА ЧЭС
Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей 23.11.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/17/295917193_0:32:3100:1776_1920x0_80_0_0_1552c943fbfbb67bf48e0ed15b8770ea.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуагвили отправился в Болгарию для участия в 66-м заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС), говорится в сообщении пресс-служба парламента. По данным пресс-службы парламента, Грузия становится председательствующей страной в ПАЧЭС, и Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей. Кроме того, в рамках ассамблеи запланированы встречи на высоком уровне. Организация черноморского экономического сотрудничества – это межправительственная организация, созданная для развития экономического и политического сотрудничества в черноморском регионе. В нее входят 13 государств Причерноморья и Южных Балкан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Новости
ru_GE
Грузия станет председателем ПА ЧЭС

18:56 23.11.2025 (обновлено: 19:46 23.11.2025)
Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуагвили отправился в Болгарию для участия в 66-м заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС), говорится в сообщении пресс-служба парламента.
По данным пресс-службы парламента, Грузия становится председательствующей страной в ПАЧЭС, и Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей.
Кроме того, в рамках ассамблеи запланированы встречи на высоком уровне.
Организация черноморского экономического сотрудничества – это межправительственная организация, созданная для развития экономического и политического сотрудничества в черноморском регионе. В нее входят 13 государств Причерноморья и Южных Балкан.
0