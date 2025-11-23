https://sputnik-georgia.ru/20251123/gruziya-stanet-predsedatelem-pa-ches-295917596.html

Грузия станет председателем ПА ЧЭС

Грузия станет председателем ПА ЧЭС

Sputnik Грузия

Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T18:56+0400

2025-11-23T18:56+0400

2025-11-23T19:46+0400

грузия

новости

политика

болгария

шалва папуашвили

очэс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/17/295917193_0:32:3100:1776_1920x0_80_0_0_1552c943fbfbb67bf48e0ed15b8770ea.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуагвили отправился в Болгарию для участия в 66-м заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС), говорится в сообщении пресс-служба парламента. По данным пресс-службы парламента, Грузия становится председательствующей страной в ПАЧЭС, и Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей. Кроме того, в рамках ассамблеи запланированы встречи на высоком уровне. Организация черноморского экономического сотрудничества – это межправительственная организация, созданная для развития экономического и политического сотрудничества в черноморском регионе. В нее входят 13 государств Причерноморья и Южных Балкан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, болгария, шалва папуашвили, очэс