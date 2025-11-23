https://sputnik-georgia.ru/20251123/kak-ssha-ne-udalos-povtorit-v-gruzii-rozovyy-stsenariy----video-295917506.html

Как США не удалось повторить в Грузии “Розовый сценарий” - видео

Как США не удалось повторить в Грузии “Розовый сценарий” - видео

Sputnik Грузия

В ноябре 2003 года в Грузии произошла “Революция роз” на волне протестов против фальсификаций на выборах в парламент. Но что происходило в реальности и... 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T17:20+0400

2025-11-23T17:20+0400

2025-11-23T17:20+0400

видео

видео-новости из грузии

история

история грузии - все самое интересное

революция роз

политика

михаил саакашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/17/295917030_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38aaf0740b839dc2116c769f8417c5ba.jpg

США оказывали Грузии экономическую помощь, которая к началу 2000-х достигла $1,1 млрд. В 2003 году помощь прекратилась – президент Эдуард Шеварднадзе решил начать сотрудничество с Россией в газовой отрасли. США выступили категорически против переговоров с “Газпромом” и стали оказывать поддержку грузинской оппозиции. К выборам в парламент в 2003 году Фонд Сороса вложил в партию Михаила Саакашвили “Единое нацдвижение” около $4 млн.Хотя на выборах большинство голосов получила правящая партия, вспыхнули протесты, и 23 ноября Саакашвили и его сторонники ворвались в парламент. Шеварднадзе ушел в отставку, 4 января 2004 года состоялись досрочные выборы президента, которые выиграл Саакашвили с рекордными 96% голосов.В последующие годы Грузия активно сближалась с НАТО и США, в 2007 году в Тбилиси вспыхнули протесты, которые были жестоко подавлены. Еще более жестко были подавлены протесты оппозиции в 2011 году. В 2012 году партия Саакашвили проиграла выборы в парламент, а в 2013 году он потерпел поражение и на выборах президента, сразу покинув страну. В 2024 году страны Запада постарались повторить в Грузии “Розовый сценарий”, оказывая активную поддержку оппозиции в лице “Нацдвижения”. Однако большинство жителей Грузии проголосовали за правящую партию “Грузинская мечта” на парламентских выборах. Попытка организации беспорядков и переворота в стране при участии западных стран не удалась, несмотря на регулярные протесты и митинги.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, история, история грузии - все самое интересное, революция роз, политика, михаил саакашвили, видео