Как США не удалось повторить в Грузии “Розовый сценарий” - видео
В ноябре 2003 года в Грузии произошла “Революция роз” на волне протестов против фальсификаций на выборах в парламент. Но что происходило в реальности и предшествовало этим событиям?
США оказывали Грузии экономическую помощь, которая к началу 2000-х достигла $1,1 млрд. В 2003 году помощь прекратилась – президент Эдуард Шеварднадзе решил начать сотрудничество с Россией в газовой отрасли. США выступили категорически против переговоров с “Газпромом” и стали оказывать поддержку грузинской оппозиции. К выборам в парламент в 2003 году Фонд Сороса вложил в партию Михаила Саакашвили “Единое нацдвижение” около $4 млн.
Хотя на выборах большинство голосов получила правящая партия, вспыхнули протесты, и 23 ноября Саакашвили и его сторонники ворвались в парламент. Шеварднадзе ушел в отставку, 4 января 2004 года состоялись досрочные выборы президента, которые выиграл Саакашвили с рекордными 96% голосов.
В последующие годы Грузия активно сближалась с НАТО и США, в 2007 году в Тбилиси вспыхнули протесты, которые были жестоко подавлены. Еще более жестко были подавлены протесты оппозиции в 2011 году. В 2012 году партия Саакашвили проиграла выборы в парламент, а в 2013 году он потерпел поражение и на выборах президента, сразу покинув страну.
В 2024 году страны Запада постарались повторить в Грузии “Розовый сценарий”, оказывая активную поддержку оппозиции в лице “Нацдвижения”. Однако большинство жителей Грузии проголосовали за правящую партию “Грузинская мечта” на парламентских выборах. Попытка организации беспорядков и переворота в стране при участии западных стран не удалась, несмотря на регулярные протесты и митинги.
