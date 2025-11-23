https://sputnik-georgia.ru/20251123/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-noyabrya-2025-295890590.html

Какой сегодня церковный праздник: 23 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 23 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 23 ноября 2025 года отмечают день памяти cвятых Георгия, Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта, Тертия, Ореста... 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T01:01+0400

2025-11-23T01:01+0400

2025-11-23T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/17/250134053_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_dd7eec000dd6d105124d8be57006ebe9.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Георгий ПобедоносецПо церковному календарю 23 ноября поминают день колесования великомученика Георгия Победоносца, пострадавшего во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284-305).Родился будущий cвятой в христианской семье в Каппадокии (Малая Азия). Отец Георгия принял мученическую смерть за веру, когда он был еще ребенком. Мать с сыном переселилась на свою родину в Палестину, где воспитала его в строгом благочестии.Георгий, став взрослым, поступил на службу в римское войско. Благодаря храбрости, воинской стати, силе и уму будущий Победоносец дослужился до чина тысяченачальника и завоевал расположение самого императора Диоклетиана.Узнав об эдикте императора, повелевающем преследовать христиан, разрушать церкви и сжигать священные книги, Георгий, отпустив рабов на волю и раздав имущество нищим, объявил себя христианином.Этим cвятой заявил правителю о его страшной жестокости и пошел с ним на прямой конфликт. Изощренными пытками и мучениями император пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертву языческим богам.Когда все усилия заставить Георгия отречься оказались тщетными, Диоклетиан повелел его колесовать. Колесование cвятого произошло 23 ноября по новому стилю.Господь не оставлял Своего исповедника, который переносил все страдания мужественно. Всякий раз он являлся на допрос, исцеленный после жестоких пыток, благодаря и славя Господа.Георгий Победоносец так и не отрекся от веры. Святого обезглавили в 303 году 6 мая по новому стилю.В Грузии День cвятого Георгия, небесного покровителя страны, имеет статус государственного праздника и объявлен выходным. Праздник в воспоминание колесования великомученика установила просветительница Грузии – святая равноапостольная Нино.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 23 ноября поминают святых Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.Святой Родион – родственник первоверховного апостола Павла, оставив епископскую кафедру в Патрах, отправился с апостолом Петром в Рим. Святой Олимп, о котором вспоминает апостол Павел, тоже был спутником первоверховного Петра. Их обезглавили, когда распяли апостола Петра.Святые Ераст, Куарт, Сосипатр и Тертий были учениками первоверховного Павла. Апостол Ераст сначала был диаконом и казнохранителем Иерусалимской Церкви, а потом – епископом в Панеаде.Апостол Сосипатр, родом из Ахаии, был первым епископом Иконии, а святой Тертий – вторым. Оба апостола скончались в Иконии.Святой Куарт за свое благочестие перенес много страданий. Он обратил в истинную веру многих язычников и мирно скончался в сане епископа города Берита.Орест ТианскийПо церковному календарю 23 ноября поминают мученика Ореста, пострадавшего за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Жил будущий святой в Каппадокийском городе Тиане в конце III века. Орест был знающим и искусным врачом и воистину добрым христианином. В это время в Каппадокию, где широко распространялось христианство, император направил военачальника Максимина.Святой Орест в числе первых был доставлен к военачальнику на суд и мужественно исповедал свою веру. Когда христианин отказался от почестей и славы взамен отречения, его подвергли жестоким пыткам.Затем мученика по приказу Максимина семь дней держали в темнице без воды и еды, а на восьмой – возобновили пытки. Святому в пятки вбили гвозди и привязали к дикому коню. Мученик, влачимый по камням, скончался. Произошло это в 304-м.Епископ ПерсидскийПо церковному календарю 23 ноября поминают священномученика Милия, епископа Персидского, и двух его учеников, живших в IV веке.Святого Милия язычники выгнали из города Сузы, где он занимал епископскую кафедру и многих идолопоклонников обратил в истинную веру. После долгих странствий святитель вернулся в Сузы, где вместе с двумя учениками – Абросимом и Сином – пострадал за веру. Произошло это примерно в 341 году.Константин ГрузинскийПо церковному календарю 23 ноября поминают мученика Константина – грузинского князя из Верхней Карталинии (регион Шида-Картли в Грузии).Прославился будущий святой в своей стране покровительством церкви и щедростью к бедным.В то время Грузия часто подвергалась нападениям разных врагов. Святого Константина в одной из битв с варварами взяли в плен и доставили к эмиру Буге в Тифлис. Эмир сначала заключил святого в темницу, а затем отправил к царю Джепару.Царь предложил грузинскому князю отречься, посулив ему почести и славу. Но святой твердо исповедал свою веру, и его заключили в зловонную тюрьму. За стойкость в вере его зарубили мечом в 842 году на 85-м году жизни.ИмениныПо церковному календарю 23 ноября именины отмечают Анна, Ольга, Александр, Алексей, Борис, Георгий, Денис, Иван, Михаил, Константин, Николай, Орест, Прокоп, Петр, Родион и Серафим.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников