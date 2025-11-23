https://sputnik-georgia.ru/20251123/marshrut-trampa-ne-pomeshaet-razvitiyu-srednego-koridora--spiker-parlamenta-gruzii-295919544.html
"Маршрут Трампа" не помешает развитию Среднего коридора – спикер парламента Грузии
"Маршрут Трампа" не помешает развитию Среднего коридора – спикер парламента Грузии
Еще один путь на Южном Кавказе говорит о стабильности региона, что привлечет больше инвестиций, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), инициированный по итогам мирного саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, открывает новые перспективы для всего региона и поможет укреплению Среднего коридора, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Соединенным Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута 741 (который будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахичеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.
"Это важно для развития конкуренции и для того, чтобы перевозчикам были предложены наилучшие условия, и тем самым сделать наш коридор еще более привлекательным. Конкуренция это только увеличивает", – сказал Папуашвили.
По его словам, еще один путь на Южном Кавказе говорит о стабильности региона, что привлечет больше инвестиций.
"Это само по себе является посылом относительно стабильности региона, что увеличит все другие виды инвестиций как в инфраструктурное обеспечение вокруг коридора, так и в целом инвестиции в регионе в различные секторы. Так что мы только приветствуем эту инициативу, которая будет полезна для всего региона", – заявил Папуашвили.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.