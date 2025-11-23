https://sputnik-georgia.ru/20251123/medali-za-otvagu-poluchili-88-politseyskikh-v-gruzii-295919131.html

Медали "За отвагу" получили 88 полицейских в Грузии

Медали "За отвагу" получили 88 полицейских в Грузии

Sputnik Грузия

Сотрудники полицейских подразделений МВД получили награды за проявленные мужество и самоотверженность во время различных оперативно-служебных мероприятий 23.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-23T22:09+0400

2025-11-23T22:09+0400

2025-11-23T22:09+0400

грузия

новости

общество

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/17/295918967_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_9e152b3e263a3a119a523bb7afbc362f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в связи с праздником Гиоргоба наградил 88 сотрудников различных полицейских подразделений медалями министерства "За отвагу". Он поблагодарил полицейских за их службу и подчеркнул их вклад в безопасность страны. Сотрудники полицейских подразделений МВД получили награды за проявленные мужество и самоотверженность во время различных оперативно-служебных мероприятий. В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия, или "Гиоргоба" – так называют торжество в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия, по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии. В Грузии День святого Георгия, или Гиоргоба, отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мвд грузии