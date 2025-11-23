https://sputnik-georgia.ru/20251123/medali-za-otvagu-poluchili-88-politseyskikh-v-gruzii-295919131.html
Медали "За отвагу" получили 88 полицейских в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в связи с праздником Гиоргоба наградил 88 сотрудников различных полицейских подразделений медалями министерства "За отвагу".
"Вы действительно те достойные полицейские, чья бдительность и самоотверженность обеспечивают нам и нашим детям гарантированное, безопасное будущее. Сегодняшний день также является символическим подчеркиванием того, что мы искренне ценим ту работу, которой вы часто служите ценой собственной жизни – защищаете безопасность наших граждан и устанавливаете порядок в стране", – заявил Геладзе.
Он поблагодарил полицейских за их службу и подчеркнул их вклад в безопасность страны.
Сотрудники полицейских подразделений МВД получили награды за проявленные мужество и самоотверженность во время различных оперативно-служебных мероприятий.
В Грузии 23 ноября празднуют День святого Георгия, или "Гиоргоба" – так называют торжество в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране.
Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. Праздничные богослужения, посвященные Дню святого Георгия, по традиции пройдут во всех действующих церквях Грузии.
В Грузии День святого Георгия, или Гиоргоба, отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.