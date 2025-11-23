https://sputnik-georgia.ru/20251123/naskolko-uvelichitsya-pomosch-politseyskim-i-spasatelyam-v-gruzii-podrobnosti-295841233.html

Насколько увеличится помощь полицейским и спасателям в Грузии? Подробности

Насколько увеличится помощь полицейским и спасателям в Грузии? Подробности

23.11.2025

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок в закон "О полиции", согласно которым значительно увеличивается помощь пострадавшим и погибшим полицейским и спасателям-пожарным. Так, согласно проекту, семья погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского или спасателя, а также скончавшегося от ранения, полученного при исполнении, получит единоразовую помощь в размере 30 тысяч лари вместо 15 тысяч. Также семье будут возмещены расходы на похороны в размере 2 тысяч лари вместо 500 лари. Кроме того, с 7 тысяч лари до 20 тысяч вырастет единовременная помощь сотрудникам полиции, получившим тяжкий вред здоровью при исполнении. При повреждениях средней тяжести помощь составит 15 тысяч лари вместо 4 тысяч, а при легком вреде здоровья – 10 тысяч лари вместо 2 тысяч. Также пострадавшим полицейским будет предоставляться оплачиваемый отпуск, во время которого расходы, связанные с лечением и реабилитацией, а также обеспечение ухода и транспортировка будут финансироваться. Срок отпуска по состоянию здоровья составит до 1 года и будет определяться с учетом тяжести повреждения или характера заболевания.При этом, согласно представленному проекту, возмещению подлежат денежное довольствие и надбавки во время отпуска по состоянию здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

