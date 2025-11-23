https://sputnik-georgia.ru/20251123/tramp-zelenskiy-mozhet-bitsya-do-razryva-serdtsa-295914447.html
Трамп: Зеленский может биться "до разрыва сердца"
Трамп: Зеленский может биться "до разрыва сердца"
Предложение Вашингтона по урегулированию на Украине не является окончательным, подчеркнул Трамп
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может продолжать воевать до разрыва сердца, если ему не по душе американский план урегулирования.

Американский лидер Дональд Трамп одобрил план по урегулированию ситуации на Украине. Предполагаемый документ, состоящий из 28 пунктов, в том числе и о территориальных уступках Киева, уже опубликовал ряд СМИ.

"Тогда он (Зеленский – Sputnik) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца", – сказал Трамп журналистам у Белого дома в субботу.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос, что если Зеленский отвергнет мирный план Вашингтона.

При этом глава США заявил, что план Вашингтона "даже близко" не является окончательным.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что план США по урегулированию украинского конфликта не выносился на публичное обсуждение, но Москва готова к предметному обсуждению деталей.

Он также не исключил, что предложенное США может лечь в основу окончательного урегулирования конфликта на Украине.
Трамп: Зеленский может биться "до разрыва сердца"
Предложение Вашингтона по урегулированию на Украине не является окончательным, подчеркнул Трамп
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может продолжать воевать до разрыва сердца, если ему не по душе американский план урегулирования.
Американский лидер Дональд Трамп одобрил план по урегулированию ситуации на Украине. Предполагаемый документ, состоящий из 28 пунктов, в том числе и о территориальных уступках Киева, уже опубликовал ряд СМИ.
"Тогда он (Зеленский – Sputnik) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца", – сказал Трамп журналистам у Белого дома в субботу.
Таким образом американский лидер ответил на вопрос, что если Зеленский отвергнет мирный план Вашингтона.
При этом глава США заявил, что план Вашингтона "даже близко" не является окончательным.
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что план США по урегулированию украинского конфликта не выносился на публичное обсуждение, но Москва готова к предметному обсуждению деталей.
Он также не исключил, что предложенное США может лечь в основу окончательного урегулирования конфликта на Украине.