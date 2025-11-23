https://sputnik-georgia.ru/20251123/u-vas-voznikali-problemy-iz-za-nepogody-v-gruzii-275321751.html
У вас возникали проблемы из-за непогоды в Грузии?
У вас возникали проблемы из-за непогоды в Грузии?
Sputnik Грузия
23.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-23T19:25+0400
2025-11-23T19:25+0400
2025-11-25T14:59+0400
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
погода
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274938596_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_f7cc1d52517ee72318832f1fd2709808.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274938596_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a22aeb7f395206adc305451de3df88d6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, погода, грузия, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, погода, грузия, опросы
У вас возникали проблемы из-за непогоды в Грузии?
19:25 23.11.2025 (обновлено: 14:59 25.11.2025)