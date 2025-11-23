https://sputnik-georgia.ru/20251123/zaderzhan-nezakonno-pronikshiy-na-territoriyu-gruzii-grazhdanin-turtsii-295914927.html

Задержан незаконно проникший на территорию Грузии гражданин Турции

Задержан незаконно проникший на территорию Грузии гражданин Турции

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии 23.11.2025

ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали разыскиваемого за незаконное пересечение границы Грузии гражданина Турции, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, гражданин Турции разыскивался правоохранительными органами Грузии с сентября и был задержан в Батуми. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии. Ожидать приговора он будет в грузинской тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

