Задержан незаконно проникший на территорию Грузии гражданин Турции
Задержан незаконно проникший на территорию Грузии гражданин Турции
Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии 23.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали разыскиваемого за незаконное пересечение границы Грузии гражданина Турции, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, гражданин Турции разыскивался правоохранительными органами Грузии с сентября и был задержан в Батуми. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии. Ожидать приговора он будет в грузинской тюрьме.
Задержан незаконно проникший на территорию Грузии гражданин Турции
Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудники полиции задержали разыскиваемого за незаконное пересечение границы Грузии гражданина Турции, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, гражданин Турции разыскивался правоохранительными органами Грузии с сентября и был задержан в Батуми.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.
Ожидать приговора он будет в грузинской тюрьме.