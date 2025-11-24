https://sputnik-georgia.ru/20251124/gruziya-voshla-v-top-10-luchshikh-novogodnikh-napravleniy-dlya-rossiyan---video-295930523.html
Грузия вошла в ТОП-10 лучших новогодних направлений для россиян – видео
Грузия вошла в ТОП-10 лучших новогодних направлений для россиян – видео
В Грузии ждут наплыва российских туристов на Новый год. Страна оказалась в ТОП-10 среди лучших новогодних направлений для россиян.
Грузия занимает седьмое место в рейтинге. В первую тройку вошли Беларусь, Таиланд и Узбекистан. Количество поездок россиян на новогодние праздники в Грузию в этом году превысит показатели прошлого, 2024 года на 49%.
19:04 24.11.2025 (обновлено: 19:12 24.11.2025)
В Грузии ждут наплыва российских туристов на Новый год. Страна оказалась в ТОП-10 среди лучших новогодних направлений для россиян.
Грузия занимает седьмое место в рейтинге. В первую тройку вошли Беларусь, Таиланд и Узбекистан. Количество поездок россиян на новогодние праздники в Грузию в этом году превысит показатели прошлого, 2024 года на 49%.