Грузия вошла в ТОП-10 лучших новогодних направлений для россиян – видео

В Грузии ждут наплыва российских туристов на Новый год. Страна оказалась в ТОП-10 среди лучших новогодних направлений для россиян. 24.11.2025, Sputnik Грузия

Грузия занимает седьмое место в рейтинге. В первую тройку вошли Беларусь, Таиланд и Узбекистан. Количество поездок россиян на новогодние праздники в Грузию в этом году превысит показатели прошлого, 2024 года на 49%.

