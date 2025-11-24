https://sputnik-georgia.ru/20251124/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-do-kontsa-mesyatsa--prognoz-sinoptikov-295932000.html

Какой будет погода в Грузии до конца месяца – прогноз синоптиков

Температура воздуха в Тбилиси составит +16, +18 в дневные часы 24.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Теплая и сухая погода ожидается на большей части территории Грузии с 25 по 30 ноября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Температура воздуха в Тбилиси составит +16, +18 в дневные часы. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +18, +20 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +19, +21 градус. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +17, +19 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается сухая погода. Днем температура воздуха составит +13, +15 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет солнечно. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) сохранится теплая погода. Температура воздуха днем +16, +18 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается преимущественно погода без осадков. Температура воздуха днем +13, +15 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) будет солнечно. Температура воздуха днем +11, +13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

