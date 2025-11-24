Кремль не получал информации об итогах переговоров в Женеве – Песков

https://sputnik-georgia.ru/20251124/kreml-ne-poluchal-informatsii-ob-itogakh-peregovorov-v-zheneve--peskov-295926125.html

24.11.2025

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Москва не получала никакой информации о переговорах США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне в Женеве прошли переговоры между представителями США, ЕС и Украины.Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, получал ли Кремль сведения об итогах встречи."Нет, мы пока не получали никакой информации", – сказал Песков.Он уточнил, что Москва внимательно отслеживает все сообщения СМИ, касающиеся вопроса украинского урегулирования, в том числе о переговорах в Женеве. Однако Кремль предпочитает исходить из официальной информации и не хотел бы сравнивать публикации СМИ по данному вопросу.Песков уточнил, что Москва не видела пока "никакого плана" и официально ничего не получала."Мы читали заявление, что по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. Ну, подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться", – сказал он журналистам.Представитель Кремля обратил внимание, что Россия остается открытой для контактов и для переговоров с США.Белый дом ранее заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. План предполагает в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение вдвое ВСУ, признание освобожденных территорий – Крыма, Луганска и Донецка – де-факто российскими, проведение выборов на Украине в ближайшие 100 дней и другое. План был направлен в офис Владимира Зеленского.Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье сообщил, что прошедшие в Женеве переговоры по Украине пока являются наиболее продуктивными за все время по урегулированию конфликта.По словам Рубио, разрабатываемый США план по мирному урегулированию содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от версии. Вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО, выделены в отдельный трек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

