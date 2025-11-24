https://sputnik-georgia.ru/20251124/perspektivy-formalizatsii-ekonomicheskikh-otnosheniy-s-rossiey-obsudili-v-tbilisi-295924083.html

Перспективы формализации экономических отношений с Россией обсудили в Тбилиси

Перспективы формализации экономических отношений с Россией обсудили в Тбилиси

Sputnik Грузия

24.11.2025

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Необходимо перевести нынешние хаотичные торгово-экономические отношения с Россией на институциональный уровень, содействовать росту конкурентоспособности грузинской продукции на российском рынке, заявил директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе на закрытом экспертном круглом столе в Тбилиси.Институт Евразии провел очередной закрытый экспертный круглый стол, посвященный влиянию санкций на торгово-экономические и инфраструктурные проекты в Кавказском регионе. В рамках дискуссии обсуждались перспективы торгово-экономических и инфраструктурных проектов в Грузии и на Кавказе в условиях санкций против России.Гулбаат Рцхиладзе напомнил, что после шока, вызванного ковидным "локдауном", грузинская экономика с 2022 года оживилась благодаря торговле с Россией и притоку населения и капитала из России, чему поспособствовал и конфликт на Украине. По его словам, зависимость Грузии от российской экономики сохранится и после завершения украинского конфликта, и это требует серьезных выводов и корректировки подходов."Грузия не является членом ни одной из региональных организаций, где представлены Россия и/или Китай — ШОС, БРИКС, СНГ. Поэтому вопросы торговли и инфраструктуры нам приходится решать в формате двустороннего диалога. От того, насколько грамотно он будет выстроен, зависит и положение грузинского бизнеса на российском рынке, и устойчивость грузинской экономики", — подчеркнул Рцхиладзе.Эксперты — политологи и экономисты — обменялись мнениями о том, как взаимосвязаны политика и экономика при поиске оптимальных для Грузии проектов. Отмечалось, что приоритет экономического сотрудничества способен создать более благоприятный фон и для урегулирования политических отношений.В дискуссии приняли участие профессор, экономист Иосеб Арчвадзе, научный сотрудник Центра Орбели (Армения) Андраник Ованнисян, профессор, политолог Александр Русецкий, востоковед Василий Папава, основатель Фонда "Историческое наследие" Тариэл Гагнидзе, журналист Давид Ахвледиани, экономист Гиги Маглакелидзе и другие эксперты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

