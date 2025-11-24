https://sputnik-georgia.ru/20251124/premer-gruzii-i-papa-rimskiy-obsudili-borbu-za-khristianskie-tsennosti-295931202.html

Премьер Грузии и Папа Римский обсудили борьбу за христианские ценности

Премьер Грузии и Папа Римский обсудили борьбу за христианские ценности

24.11.2025

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Текущие события в Грузии и вызовы, с которыми сталкивается современный мир, в том числе, в борьбе за христианские ценности, обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и Папа Римский Лев XIV на встрече в Ватикане, сообщили в пресс-службе главы правительства. Премьер-министр Грузии начал визит в Ватикан 23 ноября. В состав делегации вошли также министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр культуры Тинатин Рухадзе, глава администрации правительства Леван Жоржолиани. По словам грузинского премьера, поддержка Ватикана, и лично Папы, очень важна для Грузии. "С момента восстановления независимости эта поддержка была очень важна, за что я поблагодарил Папу. Поддержка нашего суверенитета, нашей территориальной целостности со стороны Ватикана особенно важна, и мы это подчеркнули", - заявил Кобахидзе. Кроме того, сегодня же состоялась встреча премьера с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, на которой стороны обсудили сотрудничество между Ватиканом и Грузией. "Все это укрепляет нашу веру в то, что тесное сотрудничество между Грузией и Ватиканом будет продолжено", — заявил Кобахидзе. В мае президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с понтификом на церемонии инаугурации Льва XIV. Конклав избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

