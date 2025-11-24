https://sputnik-georgia.ru/20251124/putin-i-erdogan-obsudili-ukrainskiy-krizis-295926772.html

Путин и Эрдоган обсудили украинский кризис

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию вокруг украинского конфликта, американские инициативы по его урегулированию, а также вопросы двусторонних отношений, сообщает РИА Новости."Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", – сообщили в пресс-службе Кремля.Путин отметил, что предложения США в том варианте, с которым ознакомилась Москва, идут в русле переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, состоявшихся 15 августа. По его словам, план Соединенных Штатов в принципе может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение содействовать переговорному процессу и готовность предоставлять стамбульскую площадку. Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по мирному процессу на различных уровнях. Кроме того, турецкий лидер поделился впечатлениями по итогам поездки на саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге и встреч с главами стран – участниц объединения.В контексте двусторонних отношений президенты обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики.План по урегулированиюНа минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Как заявил российский президент Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений. По версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

