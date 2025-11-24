https://sputnik-georgia.ru/20251124/sigarety-v-gruzii-snova-podorozhayut--prichiny-295849447.html
Сигареты в Грузии снова подорожают – причины
Сигареты в Грузии снова подорожают – причины
24.11.2025
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению вопроса о повышении акциза на импортированные сигареты с 1 января 2025 года, а также снижении акциза на сигареты местного производства .
Авторы законопроекта поясняют изменение акциза поддержкой местного производителя.
"Объем сигаретного рынка ежегодно растет, однако доля местного производства в общем объеме рынка составляет лишь около 5-6%, что представляет собой довольно ограниченный объем. В сложившихся экономических обстоятельствах, когда его розничная цена значительно ниже рыночной, местные производители оказались в менее конкурентоспособном положении", – сказано в пояснительной записке.
Согласно поправкам, акциз на импортированные сигареты вырастет с 1,9 лари до 2,75 лари за пачку, а вот на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизится с 1,9 лари до 1,3 лари.
На остальную продукцию акциз останется неизменным.
Проект поправок будет рассмотрен в ускоренном порядке и вступит в силу с 1 января 2025 года.