Сигареты в Грузии снова подорожают – причины

Авторы законопроекта поясняют изменение акциза поддержкой местного производителя 24.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению вопроса о повышении акциза на импортированные сигареты с 1 января 2025 года, а также снижении акциза на сигареты местного производства . Авторы законопроекта поясняют изменение акциза поддержкой местного производителя. Согласно поправкам, акциз на импортированные сигареты вырастет с 1,9 лари до 2,75 лари за пачку, а вот на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизится с 1,9 лари до 1,3 лари. На остальную продукцию акциз останется неизменным. Проект поправок будет рассмотрен в ускоренном порядке и вступит в силу с 1 января 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

