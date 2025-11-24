https://sputnik-georgia.ru/20251124/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novaya-statistika-295918582.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новая статистика

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

Порты и терминалы Грузии приняли на 54,6% больше генеральных грузовых судов, на 30% больше специализированных судов, на 39,4% меньше контейнеровозов и на 7%... 24.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-24T09:01+0400

2025-11-24T09:01+0400

2025-11-24T09:01+0400

экономика

грузия

новости

потийский порт

батумский морской порт

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/82/239938217_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_da1215de51391cfc54b0b6a456756b02.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,3 миллиона тонн грузов в третьем квартале 2025 года, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 43,7% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 34,5% – наливные грузы, 21,8% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 54,6% больше генеральных грузовых судов, на 30% больше специализированных судов, на 39,4% меньше контейнеровозов и на 7% меньше судов для перевозки наливных грузов. Также в третьем квартале 17,9% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 14,6% – Турции, 10,8% – Мальты, 7,2% – Либерии, а 49,5% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в июле-сентябре 2025 года морские порты Грузии обслужили 4,2 тысячи пассажиров, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 50,4%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, потийский порт, батумский морской порт, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"