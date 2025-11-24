https://sputnik-georgia.ru/20251124/v-gruzii-sozdayut-tsentr-dlya-maloletnikh-prestupnikov-295841512.html

В Грузии создают центр для малолетних преступников

24.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает вопрос принятия нового закона, который урегулирует проблему детской преступности в Грузии. В частности, в стране появится свод правил для находящихся в конфликте с законом несовершеннолетних – лиц младше 18 лет, в отношении которых прокурор подтверждает совершение уголовного преступления, но которые не достигли возраста уголовной ответственности – 14 лет. Согласно новому закону, с 1 января 2026 года такие малолетние правонарушители будут направляться в Центр для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, где будут оцениваться их состояние и индивидуальные нужды, и впоследствии их включат в программы реабилитации и ресоциализации. В ряде случаев таких детей будут помещать в специальные Дома реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. По новым правилам, как только подтвердится участие лица младше 14 лет в уголовном преступлении, прокурор направит ребенка в Центр, где будет составлен отчет индивидуальной оценки несовершеннолетнего и сервисы, которыми он должен пользоваться. Программы продлятся от месяца до года. Если родитель не в состоянии сам проконтролировать участие своего ребенка в данных программах, то ребенок попадет в Дом реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В такие дома также будут помещать детей от 10 до 14 лет, если преступление, которое они совершили, предусматривает наказание сроком более пяти лет лишения свободы, либо если преступление совершено ребенком, уже посещавшим Центр. Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

