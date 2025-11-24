https://sputnik-georgia.ru/20251124/v-kutaisskom-aeroportu-zaderzhali-trekh-chelovek-za-vvoz-v-gruziyu-krupnoy-partii-narkotikov-295921448.html

В Кутаисском аэропорту задержали трех человек за ввоз в Грузию крупной партии наркотиков

В Кутаисском аэропорту задержали трех человек за ввоз в Грузию крупной партии наркотиков

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии и двое иностранцев задержаны в Кутаисском международном аэропорту по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе на территорию страны наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Одному из задержанных 40 лет, а двум другим – по 42 года. По данным ведомства, в Кутаисском международном аэропорту при досмотре ручной клади обвиняемых сотрудники МВД изъяли в качестве вещественных доказательств таблетки, содержащие наркотические средства, и психотропные вещества в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Расследование ведется по статьям 260, 261, 262 и 263 Уголовного кодекса Грузии – это незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, их аналогов или прекурсоров, отдельная статья касается перевоза психотропных веществ и их ввоза на территорию Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

