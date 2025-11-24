Вертолеты погранполиции участвуют в тушении лесного пожара на западе Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251124/vertolety-pogranpolitsii-uchastvuyut-v-tushenii-lesnogo-pozhara-na-zapade-gruzii-295922337.html

24.11.2025

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Три вертолета погранполиции Грузии подключились к тушению лесного пожара недалеко от города Багдати (регион Имерети), сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД. В тушении пожара задействовано около 200 пожарных с применением спецтехники и оборудования. На месте пожара ведутся интенсивные работы. Очаг возгорания находится недалеко от села Хани. Кроме личного состава и спецтехники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к работам привлечены три вертолета пограничной полиции. На месте пожара создан оперативный штаб. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

