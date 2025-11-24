https://sputnik-georgia.ru/20251124/vpervye-ekzamen-na-znanie-gosudarstvennogo-yazyka-nachnut-sdavat-v-gruzii-295922693.html
Впервые экзамен на знание государственного языка начнут сдавать в Грузии
Департамент государственного языка выдаст документ, подтверждающий уровень владения государственным языком, с учетом результатов экзамена по государственному языку
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Решением правительства Грузии в 2026 году впервые в истории грузинской системы образования проведут экзамен на знание государственного языка, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе на брифинге в ведомстве. Регистрация на экзамен начнется 24 ноября и завершится 1 декабря. В большинстве стран мира проводятся экзамены по государственному языку, по результатам которых экзаменующемуся выдается сертификат о знании языка, признаваемый данной страной. "Отныне экзамен по государственному языку будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и устную речь. На данном этапе будут проведены два теста различной сложности: первый определит уровни владения грузинским языком А1 и А2, второй – уровни В1 и В2. Уровни будут дифференцированы в зависимости от набранных баллов", – заявил Миканадзе. С 2030 года, помимо уровней А1, А2, В1 и В2 планируется провести экзамены, определяющие уровни С1 и С2. Регистрация на экзамен по грузинскому языку будет возможна только в электронном виде на странице регистрации Национального центра оценки и экзаменов online.naec.ge. Для слабовидящих и незрячих экзаменуемых предусмотрена система Брайля или специальная электронная программа. Департамент государственного языка выдаст документ, подтверждающий уровень владения государственным языком, с учетом результатов экзамена по государственному языку. Работа над экзаменационным тестом Национального центра экзаменов и оценки проходила в несколько этапов: сначала по всей Грузии провели тесты по проверке индивидуальных компетенций, затем, с учетом психометрического анализа и экспертной оценки полученных результатов, был создан банк заданий и разработан формат экзаменационного теста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
