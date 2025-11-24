https://sputnik-georgia.ru/20251124/zhiteley-gruzii-prizvali-k-ostorozhnosti-na-prirode-v-svyazi-s-riskom-lesnykh-pozharov-295925799.html

Жителей Грузии призвали к осторожности на природе в связи с риском лесных пожаров

Согласно прогнозу синоптиков, теплая погода без осадков сохранится в Грузии 25-30 ноября 24.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в целях предупреждения возникновения полевых и лесных пожаров призвала жителей Грузии проявлять высокую гражданскую ответственность при передвижении на природе в связи с теплой и сухой погодой. Согласно прогнозу синоптиков, теплая погода без осадков сохранится в Грузии 25-30 ноября. Ведомство призвало жителей не разводить костер на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей, а также не оставлять без присмотра очаги огня. В противном случае будут приняты меры, предусмотренные законом. "Если вы заметили дым или пожар, немедленно позвоните в Центр управления общественной безопасностью по номеру "112", – отмечено в сообщении. Кроме того, учитывая ущерб, причиненный пожаром, дело может быть квалифицировано как уголовное преступление. За уничтожение лесов путем поджога в Грузии закон предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

