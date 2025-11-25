https://sputnik-georgia.ru/20251125/chiaturskie-gornyaki-dobivayutsya-vyplat-zadolzhennostey-na-aktsii-v-tbilisi-295945052.html

Чиатурские горняки добиваются выплат задолженностей на акции в Тбилиси

Чиатурские горняки добиваются выплат задолженностей на акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Экономическая ситуация в регионе сложная, поскольку безработные горняки не имеют альтернативных возможностей трудоустройства, заявили протестующие 25.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-25T22:25+0400

2025-11-25T22:25+0400

2025-11-25T22:25+0400

новости

грузия

общество

чиатура

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278781420_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_d1a97650f1356ddad18a83929fb97416.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Горняки из Чиатура (регион Имерети) проводят акцию протеста перед зданием Министерства здравоохранения в Тбилиси с требованием выплаты задолженностей по заработной плате, улучшения условий труда и восстановления уволенных работников (около 2 тысяч человек), сообщил телеканал "Рустави 2". Нынешний кризис в Чиатуре начался в ноябре 2024 года, когда компания "Джорджиан Манганези" впервые приостановила свою деятельность. Затем компания пообещала решить свои финансовые проблемы в течение четырех месяцев и выплачивать шахтерам 60% их заработной платы в период приостановки. Однако протестующие утверждают, что эти обязательства не были выполнены. Для решения проблемы была создана трехсторонняя комиссия с участием представителей Минздрава. По его словам, экономическая ситуация в регионе сложная, поскольку безработные горняки не имеют альтернативных возможностей трудоустройства. В феврале компания "Джорджиан Манганези" объявила о полной остановке горнодобывающих работ, в результате чего около 3,5 тысячи рабочих оказались под угрозой увольнений. В марте сотни шахтеров из Чиатура провели акцию протеста перед зданием правительственной администрации в Тбилиси, требуя национализации горнодобывающей промышленности и погашения невыплаченной заработной платы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

чиатура

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, чиатура, минздрав