Чиатурские горняки добиваются выплат задолженностей на акции в Тбилиси
Экономическая ситуация в регионе сложная, поскольку безработные горняки не имеют альтернативных возможностей трудоустройства, заявили протестующие 25.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Горняки из Чиатура (регион Имерети) проводят акцию протеста перед зданием Министерства здравоохранения в Тбилиси с требованием выплаты задолженностей по заработной плате, улучшения условий труда и восстановления уволенных работников (около 2 тысяч человек), сообщил телеканал "Рустави 2". Нынешний кризис в Чиатуре начался в ноябре 2024 года, когда компания "Джорджиан Манганези" впервые приостановила свою деятельность. Затем компания пообещала решить свои финансовые проблемы в течение четырех месяцев и выплачивать шахтерам 60% их заработной платы в период приостановки. Однако протестующие утверждают, что эти обязательства не были выполнены. Для решения проблемы была создана трехсторонняя комиссия с участием представителей Минздрава. По его словам, экономическая ситуация в регионе сложная, поскольку безработные горняки не имеют альтернативных возможностей трудоустройства. В феврале компания "Джорджиан Манганези" объявила о полной остановке горнодобывающих работ, в результате чего около 3,5 тысячи рабочих оказались под угрозой увольнений. В марте сотни шахтеров из Чиатура провели акцию протеста перед зданием правительственной администрации в Тбилиси, требуя национализации горнодобывающей промышленности и погашения невыплаченной заработной платы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
чиатура
Новости
ru_GE
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Горняки из Чиатура (регион Имерети) проводят акцию протеста перед зданием Министерства здравоохранения в Тбилиси с требованием выплаты задолженностей по заработной плате, улучшения условий труда и восстановления уволенных работников (около 2 тысяч человек), сообщил телеканал "Рустави 2".
Нынешний кризис в Чиатуре начался в ноябре 2024 года, когда компания "Джорджиан Манганези" впервые приостановила свою деятельность. Затем компания пообещала решить свои финансовые проблемы в течение четырех месяцев и выплачивать шахтерам 60% их заработной платы в период приостановки. Однако протестующие утверждают, что эти обязательства не были выполнены. Для решения проблемы была создана трехсторонняя комиссия с участием представителей Минздрава.
"Решения трехсторонней комиссии негативно сказались на Чиатура. В настоящее время 2 тысячи горняков безработные, а 1,6 тысячи работающих находятся в крайне тяжелом положении. Поэтому мы требуем возвращения этих 2 тысяч горняков на работу, поскольку это жизненно важно для самого города," – рассказал СМИ один из протестующих Тариэл Микацадзе.
По его словам, экономическая ситуация в регионе сложная, поскольку безработные горняки не имеют альтернативных возможностей трудоустройства.
В феврале компания "Джорджиан Манганези" объявила о полной остановке горнодобывающих работ, в результате чего около 3,5 тысячи рабочих оказались под угрозой увольнений.
В марте сотни шахтеров из Чиатура провели акцию протеста перед зданием правительственной администрации в Тбилиси, требуя национализации горнодобывающей промышленности и погашения невыплаченной заработной платы.