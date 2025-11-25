https://sputnik-georgia.ru/20251125/deputat-britanskiy-arbitrazh-priznal-pravotu-ivanishvili-no-dostupa-k-schetam-u-nego-net-295932727.html

Депутат: Британский арбитраж признал правоту Иванишвили, но доступа к счетам у него нет

Депутат: Британский арбитраж признал правоту Иванишвили, но доступа к счетам у него нет

Sputnik Грузия

Бидзину Иванишвили наказывают за то, что он не продал интересы своей родины и государства, считает депутат 25.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-25T11:58+0400

2025-11-25T11:58+0400

2025-11-25T11:58+0400

новости

грузия

политика

украина

великобритания

швейцария

бидзина иванишвили

credit suisse

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1b/268928781_100:54:1026:575_1920x0_80_0_0_3527585158d0defb32d04d47e5dbbd86.png

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Британский суд признал правоту Бидзины Иванишвили в тяжбе со швейцарским банком Credit Suisse, при этом доступ к счетам все еще заблокирован, что делает ситуацию парадоксальной, заявил председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа. Судебный комитет Тайного совета Великобритании вынес окончательное решение по делу Бидзины Иванишвили против Credit Suisse. Высшая апелляционная инстанция единогласно отклонила жалобу дочерней компании банка – CS Life, кроме одного технического момента, связанного с датой расчета ущерба. Отклонена была и встречная жалоба. Решения нижестоящих судов, обязывающие Credit Suisse компенсировать ущерб Иванишвили, полностью остались в силе. По словам депутата, для него это комичная ситуация, если учитывать то, что происходит в мировой политике. Как отметил Заркуа, Бидзину Иванишвили наказывают за то, что он не продал интересы своей родины и государства. Запад против ИванишвилиЧасть оппонентов власти и представителей гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской мечты" дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом. С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формировании партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер не раз утверждал о введении неформальных санкций против него. Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". В конце ноября и начале декабря 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

великобритания

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, украина, великобритания, швейцария, бидзина иванишвили, credit suisse