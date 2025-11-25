https://sputnik-georgia.ru/20251125/glava-minekonomiki-gruzii-strana-yavlyaetsya-mostom-mezhdu-regionami-295945566.html

Глава Минэкономики Грузии: страна является мостом между регионами

Глава Минэкономики Грузии: страна является мостом между регионами

Sputnik Грузия

Идентичность и благополучие Грузии как морской страны определяются связями между континентами, культурами и экономикой, заявила министр 25.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-25T23:21+0400

2025-11-25T23:21+0400

2025-11-25T23:21+0400

грузия

экономика

новости

лондон

оон

черное море

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/19/295945213_0:65:1600:965_1920x0_80_0_0_583e21796503e6f9c43007f748f4e094.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузия является мостом между регионами, и ее успех обусловлен сильными транспортными и морскими связями, заявила министр экономики Грузии Марки Квривишвили в Лондоне. Квривишвили в Лондоне принимает участие в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации. По ее словам, идентичность и благополучие Грузии как морской страны определяются связями между континентами, культурами и экономикой. "Траектория экономического развития Грузии однозначно сильна. В 2021-2024 годах средний рост реального ВВП составил 9,8%. Эта динамика сохранилась и в 2025 году, и за первые девять месяцев года экономика выросла на 7,8%. Этот рост существенно обусловлен транспортным, логистическим и морским секторами, что подчеркивает роль взаимосвязанности", – заявила Квривишвили. Международная морская организация – специализированное учреждение ООН, отвечающее за безопасность судоходства и предотвращение загрязнения морской среды и атмосферы судами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

лондон

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, лондон, оон, черное море