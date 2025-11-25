https://sputnik-georgia.ru/20251125/glava-minekonomiki-gruzii-strana-yavlyaetsya-mostom-mezhdu-regionami-295945566.html
Глава Минэкономики Грузии: страна является мостом между регионами
Глава Минэкономики Грузии: страна является мостом между регионами
25.11.2025
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузия является мостом между регионами, и ее успех обусловлен сильными транспортными и морскими связями, заявила министр экономики Грузии Марки Квривишвили в Лондоне. Квривишвили в Лондоне принимает участие в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации. "Расположенная на перекрестке Европы и Азии, Грузия выходит за рамки простого определения черноморского государства. Наша страна является воротами, партнером и мостом между регионами, будущее которых становится все более взаимосвязанным", – заявила Квривишвили. По ее словам, идентичность и благополучие Грузии как морской страны определяются связями между континентами, культурами и экономикой. "Траектория экономического развития Грузии однозначно сильна. В 2021-2024 годах средний рост реального ВВП составил 9,8%. Эта динамика сохранилась и в 2025 году, и за первые девять месяцев года экономика выросла на 7,8%. Этот рост существенно обусловлен транспортным, логистическим и морским секторами, что подчеркивает роль взаимосвязанности", – заявила Квривишвили. Международная морская организация – специализированное учреждение ООН, отвечающее за безопасность судоходства и предотвращение загрязнения морской среды и атмосферы судами.
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузия является мостом между регионами, и ее успех обусловлен сильными транспортными и морскими связями, заявила министр экономики Грузии Марки Квривишвили в Лондоне.
Квривишвили в Лондоне принимает участие в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации.
"Расположенная на перекрестке Европы и Азии, Грузия выходит за рамки простого определения черноморского государства. Наша страна является воротами, партнером и мостом между регионами, будущее которых становится все более взаимосвязанным", – заявила Квривишвили.
По ее словам, идентичность и благополучие Грузии как морской страны определяются связями между континентами, культурами и экономикой.
"Траектория экономического развития Грузии однозначно сильна. В 2021-2024 годах средний рост реального ВВП составил 9,8%. Эта динамика сохранилась и в 2025 году, и за первые девять месяцев года экономика выросла на 7,8%. Этот рост существенно обусловлен транспортным, логистическим и морским секторами, что подчеркивает роль взаимосвязанности", – заявила Квривишвили.
Международная морская организация – специализированное учреждение ООН, отвечающее за безопасность судоходства и предотвращение загрязнения морской среды и атмосферы судами.