Грузия и Турция обсудили перспективы сотрудничества в морской сфере

Грузинская делегация находится в Лондоне для участия в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации ООН 25.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Успешное сотрудничество Грузии и Турции в морской сфере имеет еще больший потенциал развития, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в Лондоне. Квривишвили находится в Лондоне с делегацией для участия в 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации ООН, которая проходит с 24 ноября по 3 декабря. В рамках визита глава Минэкономики Грузии встретилась с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу, с которым обсудила координацию в рамках сотрудничества с Международной морской организацией ООН, безопасность и стабильность Черного моря, развитие паромного сообщения между Грузией и Турцией и другие важные вопросы. Министры обсудили возможности новых паромных маршрутов и совместных исследований в этой области, которые будут способствовать углублению туризма и в целом экономических связей. Участники встречи также обсудили вопросы энергетического перехода и цифровизации морского сектора, морского образования и подготовки кадров, сотрудничества в области гидрографии, обмена опытом в судостроении и другие вопросы, которые предоставят морским секторам двух стран еще большие возможности для углубления сотрудничества и усиления регионального управления. В работе 34-й сессии Ассамблеи Международной морской организации ООН принимают участие представители более 150 стран мира. На мероприятии Квривишвили выступит с речью и обсудит текущие тенденции в морской отрасли Грузии, а также текущие и планируемые реформы. В рамках визита министр экономики встретится с Генеральным секретарем Международной морской организации IMO Арсенио Домингесом, также Квривишвили также проведет двусторонние встречи со своими коллегами-министрами из ряда стран, участвующих в Ассамблее. Грузия и Турция Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны я активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

