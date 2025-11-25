https://sputnik-georgia.ru/20251125/gruziya-otkazalas-prinimat-kubok-mira-po-fristaylu-i-mogulu-v-bakuriani-295935089.html

Грузия отказалась принимать Кубок мира по фристайлу и могулу в Бакуриани

Сейчас приоритет федерации и Минспорта – не проведение международных турниров, а развитие спортивных школ, заявили в Федерации лыжного спорта 25.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Федерация лыжного спорта Грузии отказалась от проведения Кубка мира FIS по фристайлу и парному могулу 2025 в Бакуриани из-за смены приоритетов, прописанных в пятилетнем госплане развития спортивных дисциплин, заявил глава организации Зураб Костава. Об отмене проведения Кубка мира FIS по фристайлу и парному могулу в Бакуриани, запланированного на 20-21 декабря 2025 года, сообщили в международной федерации лыжного спорта и сноуборда. В настоящее время рассматриваются альтернативные места проведения. По его словам, на данное время приоритет федерации и Минспорта – не проведение международных турниров, а развитие спортивных школ. Возобновить проведение зимних турниров на горнолыжных курортах Грузии планируется с 2027 года. После успешного проведения Грузией нескольких этапов Кубка мира по зимним дисциплинам, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда включила Бакуриани и Гудаури в постоянный календарь соревнований, проводимых под эгидой FIS. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

