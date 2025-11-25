https://sputnik-georgia.ru/20251125/kak-borotsya-s-nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-v-gruzii--video-295937350.html

Как бороться с насилием в отношении женщин в Грузии? – видео

Sputnik Грузия

По данным портала “Женщины ООН”, каждая седьмая женщина в Грузии подвергалась бытовому насилию При этом каждая пятая сообщила о том, что становилась жертвой... 25.11.2025, Sputnik Грузия

В общественном транспорте в этом году появились стикеры с призывами немедленно обращаться в соответствующие органы за помощью в случае домогательств. Статистика МВД за 2024 год говорит о том, что за шесть месяцев в стране было зафиксировано 97 случаев физического насилия, 419 – психологического, 20 – сексуального. При этом больше всего жертв насилия – среди возрастной группы от 25 до 44 лет, на втором месте – группа от 18 до 24 лет и на третьем – от 45 до 60 лет. Борьба с насилием в отношении женщин ведется в Грузии через госпрограммы, “горячие линии”, общественные инициативы, усилен контроль со стороны полиции, куда можно обращаться анонимно. Бесплатная круглосуточная “горячая линия” для жертв насилия работает на нескольких языках, включая русский. Существуют и другие кризисные линии, но для пострадавших от насилия в Грузии рекомендуется сразу звонить на номер 116 006.

