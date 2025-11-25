https://sputnik-georgia.ru/20251125/kak-borotsya-s-nasiliem-v-otnoshenii-zhenschin-v-gruzii--video-295937350.html
Как бороться с насилием в отношении женщин в Грузии? – видео
Как бороться с насилием в отношении женщин в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
По данным портала “Женщины ООН”, каждая седьмая женщина в Грузии подвергалась бытовому насилию При этом каждая пятая сообщила о том, что становилась жертвой... 25.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-25T14:36+0400
2025-11-25T14:36+0400
2025-11-25T15:13+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
за права женщин грузии
движение женщин
права человека
права человека в грузии
насилие
семейное насилие
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/19/295936846_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f8c0bce3116d43911717c06b54b0c63.jpg
В общественном транспорте в этом году появились стикеры с призывами немедленно обращаться в соответствующие органы за помощью в случае домогательств. Статистика МВД за 2024 год говорит о том, что за шесть месяцев в стране было зафиксировано 97 случаев физического насилия, 419 – психологического, 20 – сексуального. При этом больше всего жертв насилия – среди возрастной группы от 25 до 44 лет, на втором месте – группа от 18 до 24 лет и на третьем – от 45 до 60 лет. Борьба с насилием в отношении женщин ведется в Грузии через госпрограммы, “горячие линии”, общественные инициативы, усилен контроль со стороны полиции, куда можно обращаться анонимно. Бесплатная круглосуточная “горячая линия” для жертв насилия работает на нескольких языках, включая русский. Существуют и другие кризисные линии, но для пострадавших от насилия в Грузии рекомендуется сразу звонить на номер 116 006.
права человека
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/19/295936846_171:0:1131:720_1920x0_80_0_0_8fbca315eb068f5abed75e3c0b48e505.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, за права женщин грузии, движение женщин, права человека, права человека в грузии, насилие, семейное насилие, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, за права женщин грузии, движение женщин, права человека, права человека в грузии, насилие, семейное насилие, видео
Как бороться с насилием в отношении женщин в Грузии? – видео
14:36 25.11.2025 (обновлено: 15:13 25.11.2025)
По данным портала “Женщины ООН”, каждая седьмая женщина в Грузии подвергалась бытовому насилию При этом каждая пятая сообщила о том, что становилась жертвой сексуального насилия. Большинство подобных фактов происходят в Тбилиси.
В общественном транспорте в этом году появились стикеры с призывами немедленно обращаться в соответствующие органы за помощью в случае домогательств. Статистика МВД за 2024 год говорит о том, что за шесть месяцев в стране было зафиксировано 97 случаев физического насилия, 419 – психологического, 20 – сексуального.
При этом больше всего жертв насилия – среди возрастной группы от 25 до 44 лет, на втором месте – группа от 18 до 24 лет и на третьем – от 45 до 60 лет. Борьба с насилием в отношении женщин ведется в Грузии через госпрограммы, “горячие линии”, общественные инициативы, усилен контроль со стороны полиции, куда можно обращаться анонимно.
Бесплатная круглосуточная “горячая линия” для жертв насилия работает на нескольких языках, включая русский. Существуют и другие кризисные линии, но для пострадавших от насилия в Грузии рекомендуется сразу звонить на номер 116 006.