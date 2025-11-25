https://sputnik-georgia.ru/20251125/komu-ponadobitsya-sdavat-ekzamen-po-gruzinskomu-yazyku-295941917.html

Кому понадобится сдавать экзамен по грузинскому языку

Кому понадобится сдавать экзамен по грузинскому языку

25.11.2025

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Иностранным гражданам, желающим продолжить учебу в Грузии или работать на государственной службе, потребуется сдать государственный экзамен на знание грузинского языка, говорится в заявлении Департамента государственного языка. Решением правительства Грузии в 2026 году впервые в истории национальной системы образования будет проведен экзамен на знание государственного языка. По данным департамента, на основании этого экзамена Департамент государственного языка выдаст сертификат, который можно использовать как в Грузии, так и за ее пределами. "Внедрение единой экзаменационной системы окончательно утвердит единую систему изучения, преподавания и оценки грузинского языка, которая будет способствовать гражданской интеграции многоязыкового общества Грузии и устранит обстоятельства, препятствующие функционированию государственного языка", – говорится в заявлении. В документе отмечается, что этот экзамен может быть использован для проверки уровня знания грузинского языка учащимися негрузиноязычных школ и для подготовки их к национальным экзаменам. Экзамен по государственному языку будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и устную речь. На данном этапе будут проведены два теста различной сложности: первый определит уровни владения грузинским языком А1 и А2, второй – уровни В1 и В2. Уровни будут дифференцированы в зависимости от набранных баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

