https://sputnik-georgia.ru/20251125/komu-ponadobitsya-sdavat-ekzamen-po-gruzinskomu-yazyku-295941917.html
Кому понадобится сдавать экзамен по грузинскому языку
Кому понадобится сдавать экзамен по грузинскому языку
Sputnik Грузия
Экзамен может быть использован для проверки уровня знания грузинского языка учащимися негрузиноязычных школ 25.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-25T19:12+0400
2025-11-25T19:12+0400
2025-11-25T19:12+0400
грузия
новости
общество
грузинский язык
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23557/98/235579886_0:26:2000:1151_1920x0_80_0_0_8ca1ad5a15efc3fec91ea1d382389cfc.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Иностранным гражданам, желающим продолжить учебу в Грузии или работать на государственной службе, потребуется сдать государственный экзамен на знание грузинского языка, говорится в заявлении Департамента государственного языка. Решением правительства Грузии в 2026 году впервые в истории национальной системы образования будет проведен экзамен на знание государственного языка. По данным департамента, на основании этого экзамена Департамент государственного языка выдаст сертификат, который можно использовать как в Грузии, так и за ее пределами. "Внедрение единой экзаменационной системы окончательно утвердит единую систему изучения, преподавания и оценки грузинского языка, которая будет способствовать гражданской интеграции многоязыкового общества Грузии и устранит обстоятельства, препятствующие функционированию государственного языка", – говорится в заявлении. В документе отмечается, что этот экзамен может быть использован для проверки уровня знания грузинского языка учащимися негрузиноязычных школ и для подготовки их к национальным экзаменам. Экзамен по государственному языку будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и устную речь. На данном этапе будут проведены два теста различной сложности: первый определит уровни владения грузинским языком А1 и А2, второй – уровни В1 и В2. Уровни будут дифференцированы в зависимости от набранных баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23557/98/235579886_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_9c93a39a6419fe8732743a295ca3000b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинский язык
грузия, новости, общество, грузинский язык
Кому понадобится сдавать экзамен по грузинскому языку
Экзамен может быть использован для проверки уровня знания грузинского языка учащимися негрузиноязычных школ
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Иностранным гражданам, желающим продолжить учебу в Грузии или работать на государственной службе, потребуется сдать государственный экзамен на знание грузинского языка, говорится в заявлении Департамента государственного языка.
Решением правительства Грузии в 2026 году впервые в истории национальной системы образования будет проведен экзамен на знание государственного языка.
"Сертификационный экзамен по грузинскому языку будет одинаково важен для иностранных и/или негрузиноязычных студентов, желающих продолжить обучение в Грузии, иностранных граждан, имеющих право работать на государственной службе, грузинских эмигрантов, проживающих за границей, и негрузиноязычных кадров, занятых в бизнес-секторе", – говорится в заявлении.
По данным департамента, на основании этого экзамена Департамент государственного языка выдаст сертификат, который можно использовать как в Грузии, так и за ее пределами.
"Внедрение единой экзаменационной системы окончательно утвердит единую систему изучения, преподавания и оценки грузинского языка, которая будет способствовать гражданской интеграции многоязыкового общества Грузии и устранит обстоятельства, препятствующие функционированию государственного языка", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что этот экзамен может быть использован для проверки уровня знания грузинского языка учащимися негрузиноязычных школ и для подготовки их к национальным экзаменам.
Экзамен по государственному языку будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и устную речь. На данном этапе будут проведены два теста различной сложности: первый определит уровни владения грузинским языком А1 и А2, второй – уровни В1 и В2. Уровни будут дифференцированы в зависимости от набранных баллов.