https://sputnik-georgia.ru/20251125/kontakty-rossii-i-ssha-po-mirnomu-planu-vozmozhny---peskov-295942722.html
Контакты России и США по мирному плану возможны - Песков
Контакты России и США по мирному плану возможны - Песков
Sputnik Грузия
Проект США по мирному урегулированию ситуации на Украине может стать хорошей основой для переговоров, отметил Песков 25.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-25T15:35+0400
2025-11-25T15:35+0400
2025-11-25T18:35+0400
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
марко рубио
дональд трамп
нато
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263530603_0:166:2699:1684_1920x0_80_0_0_00f11f6a1295d4585296069e0510a82b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов Москвы и Вашингтона по мирному плану, предложенному американским лидером Дональдом Трампом.Белый дом ранее заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Он предполагает в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение вдвое ВСУ, признание освобожденных территорий – Крыма, Луганска и Донецка – де-факто российскими, проведение выборов на Украине в ближайшие 100 дней и другое. План был направлен в офис Владимира Зеленского.Он отметил, что на основе этого плана проводится работа между США и Украиной. И этот план может стать хорошей основой для переговоров.По словам Пескова, единственное, что есть сейчас субстантивное, это американский проект. При этом Москва понимает, что в опубликованный текст плана вносятся коррективы."Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", - сказал он журналистам.Пресс-секретарь уточнил, что в СМИ публикуется очень много противоречивых данных и заявлений о мирном плане США."Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию - по-другому ее не назовешь", - обратил внимание Песков.Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье сообщил, что прошедшие в Женеве переговоры по Украине пока являются наиболее продуктивными за все время по урегулированию конфликта.По словам Рубио, разрабатываемый США план по мирному урегулированию содержит 26 или 28 пунктов - в зависимости от версии. Вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО, выделены в отдельный трек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263530603_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_1af92af146e29a2f978b44afd56bad75.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, марко рубио, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, марко рубио, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины
Контакты России и США по мирному плану возможны - Песков
15:35 25.11.2025 (обновлено: 18:35 25.11.2025)
Проект США по мирному урегулированию ситуации на Украине может стать хорошей основой для переговоров, отметил Песков
ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов Москвы и Вашингтона по мирному плану, предложенному американским лидером Дональдом Трампом.
Белый дом ранее заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Он предполагает в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение вдвое ВСУ, признание освобожденных территорий – Крыма, Луганска и Донецка – де-факто российскими, проведение выборов на Украине в ближайшие 100 дней и другое. План был направлен в офис Владимира Зеленского.
"В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами (по мирному плану), и мы уже официально получим какую-то информацию", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он отметил, что на основе этого плана проводится работа между США и Украиной. И этот план может стать хорошей основой для переговоров.
По словам Пескова, единственное, что есть сейчас субстантивное, это американский проект. При этом Москва понимает, что в опубликованный текст плана вносятся коррективы.
"Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", - сказал он журналистам.
Представитель Кремля уточнил, что настанет черед, когда Россия предметно займется американским планом по украинскому урегулированию. В настоящее время Москва ожидает, когда Вашингтон поделится планами по урегулированию, предпочтительно по официальным каналам.
Пресс-секретарь уточнил, что в СМИ публикуется очень много противоречивых данных и заявлений о мирном плане США.
"Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию - по-другому ее не назовешь", - обратил внимание Песков.
Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье сообщил, что прошедшие в Женеве переговоры по Украине пока являются наиболее продуктивными за все время по урегулированию конфликта.
По словам Рубио, разрабатываемый США план по мирному урегулированию содержит 26 или 28 пунктов - в зависимости от версии. Вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО, выделены в отдельный трек.