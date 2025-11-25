https://sputnik-georgia.ru/20251125/kontakty-rossii-i-ssha-po-mirnomu-planu-vozmozhny---peskov-295942722.html

Контакты России и США по мирному плану возможны - Песков

Контакты России и США по мирному плану возможны - Песков

Sputnik Грузия

Проект США по мирному урегулированию ситуации на Украине может стать хорошей основой для переговоров, отметил Песков 25.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-25T15:35+0400

2025-11-25T15:35+0400

2025-11-25T18:35+0400

в мире

россия

сша

украина

дмитрий песков

марко рубио

дональд трамп

нато

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263530603_0:166:2699:1684_1920x0_80_0_0_00f11f6a1295d4585296069e0510a82b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов Москвы и Вашингтона по мирному плану, предложенному американским лидером Дональдом Трампом.Белый дом ранее заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Он предполагает в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение вдвое ВСУ, признание освобожденных территорий – Крыма, Луганска и Донецка – де-факто российскими, проведение выборов на Украине в ближайшие 100 дней и другое. План был направлен в офис Владимира Зеленского.Он отметил, что на основе этого плана проводится работа между США и Украиной. И этот план может стать хорошей основой для переговоров.По словам Пескова, единственное, что есть сейчас субстантивное, это американский проект. При этом Москва понимает, что в опубликованный текст плана вносятся коррективы."Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения", - сказал он журналистам.Пресс-секретарь уточнил, что в СМИ публикуется очень много противоречивых данных и заявлений о мирном плане США."Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию - по-другому ее не назовешь", - обратил внимание Песков.Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье сообщил, что прошедшие в Женеве переговоры по Украине пока являются наиболее продуктивными за все время по урегулированию конфликта.По словам Рубио, разрабатываемый США план по мирному урегулированию содержит 26 или 28 пунктов - в зависимости от версии. Вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО, выделены в отдельный трек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, марко рубио, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины