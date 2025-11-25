https://sputnik-georgia.ru/20251125/krupnye-investitsii-i-reforma-obrazovaniya--premer-gruzii-vyzvan-v-parlament-295934020.html

Крупные инвестиции и реформа образования – премьер Грузии вызван в парламент

Крупные инвестиции и реформа образования – премьер Грузии вызван в парламент

Завтра Ираклию Кобахидзе зададут вопросы по двум злободневным темам, которые в последнее время активно обсуждаются в стране 25.11.2025

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит в парламенте страны и ответит на вопросы депутатов в рамках интерпелляции в среду, 26 ноября, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. По его словам, премьеру зададут вопросы по двум основным направлениям. Первое касается реформы образования, подготовленной фракцией "Грузинская мечта". Второе – связано с крупной инвестицией: проектами крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, реализация которых должна начаться в стране уже через несколько месяцев. В оппозиции утверждают, что проекты крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, которая намерена вложить в страну беспрецедентные инвестиции в 6,6 миллиарда долларов, противоречат национальным интересам страны и дают "зеленый свет" для массовой миграции арабов в Грузию. Детали сделки Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Реформа образования Правительство Грузии представило реформу высшего образования, которая, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, поможет сократить отток молодежи из страны и будет способствовать развитию образования в регионах. Среди основных инициатив – сокращение срока обучения в вузах, реформа факультетов в государственных вузах, изменение программ финансирования, ограничение на прием иностранцев в госвузы. Также планируется изменение научного состава вузов и повышение им заработной платы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

