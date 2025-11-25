https://sputnik-georgia.ru/20251125/npo-s-mikrofonom-papuashvili-raskritikoval-es-za-finansirovanie-onlayn-media-v-gruzii-295937001.html

НПО с микрофоном! Папуашвили раскритиковал ЕС за финансирование онлайн-медиа в Грузии

Sputnik Грузия

25.11.2025

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Финансируемые Евросоюзом онлайн-медиа создают ксенофобский нарратив, действуют как НПО без журналистских стандартов и нарушают грузинское законодательство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно журналистскому расследованию "Имедис квира", в августе 2025 года 22 медиа-структуры объединились в единую сеть, действующую под видом СМИ и, по данным расследования, обслуживали интересы иностранных спецслужб против Грузии. Также за последние 10 месяцев на онлайн-медиа-платформы, с целью распространения дезинформации, из европейских и британских фондов было перечислено почти 18 миллионов лари. По его словам, т. н. онлайн-медиа "на самом деле – это одна большая афера, и они не являются полноценными медиа-организациями". По сути, это обычные НПО с веб-сайтами, которые активно публикуют материалы, но не соблюдают журналистских стандартов, отметил он. "По своей философии, структуре и стандартам они – НПО с веб-сайтами, так как для них не существует никаких журналистских стандартов. Это НПО с микрофоном", – заявил Папуашвили. Как отметил Папуашвили, некоторые организации пытаются обходить законодательство Грузии, совершая при этом уголовные и налоговые нарушения. По его словам, доноры стимулируют местные НПО нарушать закон, например, не регистрироваться в реестре. Согласно журналистскому расследованию, "Имедис квира" получила документы, раскрывающие масштабную схему того, как онлайн-медиа действуют для поддержания искусственного протеста и как с этой целью пытаются влиять на общественное мнение, используя собственные веб-сайты, социальные сети и другие медиа-платформы. Для реализации скрытых кампаний влияния и других психолого-информационных мероприятий, выгодных иностранным спецслужбам, при участии Института общественных дел Грузии (GIPA) в Грузии была создана сеть, состоящая из более чем 800 человек – представителей онлайн-медиа и так называемых журналистов-расследователей. Они функционируют по плану, разработанному спецслужбами, сказано в расследовании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

