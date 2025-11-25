https://sputnik-georgia.ru/20251125/npo-s-mikrofonom-papuashvili-raskritikoval-es-za-finansirovanie-onlayn-media-v-gruzii-295937001.html
НПО с микрофоном! Папуашвили раскритиковал ЕС за финансирование онлайн-медиа в Грузии
НПО с микрофоном! Папуашвили раскритиковал ЕС за финансирование онлайн-медиа в Грузии
Sputnik Грузия
Некоторые организации пытаются обходить законодательство Грузии, совершая при этом уголовные и налоговые нарушения, утверждает спикер парламента 25.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-25T18:08+0400
2025-11-25T18:08+0400
2025-11-25T18:08+0400
грузия
новости
тбилиси
брюссель
европа
шалва папуашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59bcd45a4c96061dfb3486b2b99ac0e4.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Финансируемые Евросоюзом онлайн-медиа создают ксенофобский нарратив, действуют как НПО без журналистских стандартов и нарушают грузинское законодательство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно журналистскому расследованию "Имедис квира", в августе 2025 года 22 медиа-структуры объединились в единую сеть, действующую под видом СМИ и, по данным расследования, обслуживали интересы иностранных спецслужб против Грузии. Также за последние 10 месяцев на онлайн-медиа-платформы, с целью распространения дезинформации, из европейских и британских фондов было перечислено почти 18 миллионов лари. По его словам, т. н. онлайн-медиа "на самом деле – это одна большая афера, и они не являются полноценными медиа-организациями". По сути, это обычные НПО с веб-сайтами, которые активно публикуют материалы, но не соблюдают журналистских стандартов, отметил он. "По своей философии, структуре и стандартам они – НПО с веб-сайтами, так как для них не существует никаких журналистских стандартов. Это НПО с микрофоном", – заявил Папуашвили. Как отметил Папуашвили, некоторые организации пытаются обходить законодательство Грузии, совершая при этом уголовные и налоговые нарушения. По его словам, доноры стимулируют местные НПО нарушать закон, например, не регистрироваться в реестре. Согласно журналистскому расследованию, "Имедис квира" получила документы, раскрывающие масштабную схему того, как онлайн-медиа действуют для поддержания искусственного протеста и как с этой целью пытаются влиять на общественное мнение, используя собственные веб-сайты, социальные сети и другие медиа-платформы. Для реализации скрытых кампаний влияния и других психолого-информационных мероприятий, выгодных иностранным спецслужбам, при участии Института общественных дел Грузии (GIPA) в Грузии была создана сеть, состоящая из более чем 800 человек – представителей онлайн-медиа и так называемых журналистов-расследователей. Они функционируют по плану, разработанному спецслужбами, сказано в расследовании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
брюссель
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523716_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f283566a3c05d923bc3c13945a64ace1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, брюссель, европа, шалва папуашвили
грузия, новости, тбилиси, брюссель, европа, шалва папуашвили
НПО с микрофоном! Папуашвили раскритиковал ЕС за финансирование онлайн-медиа в Грузии
Некоторые организации пытаются обходить законодательство Грузии, совершая при этом уголовные и налоговые нарушения, утверждает спикер парламента
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Финансируемые Евросоюзом онлайн-медиа создают ксенофобский нарратив, действуют как НПО без журналистских стандартов и нарушают грузинское законодательство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Согласно журналистскому расследованию "Имедис квира", в августе 2025 года 22 медиа-структуры объединились в единую сеть, действующую под видом СМИ и, по данным расследования, обслуживали интересы иностранных спецслужб против Грузии. Также за последние 10 месяцев на онлайн-медиа-платформы, с целью распространения дезинформации, из европейских и британских фондов было перечислено почти 18 миллионов лари.
"Финансируемые ЕС СМИ создают ксенофобский нарратив. Каким же позором это должно быть для Брюсселя, ЕС и посольства, что они участвуют в ксенофобии: в той заразе, которую Европа пережила сто лет назад. А сегодня, спустя несколько десятилетий, ксенофобия снова тиражируется в Грузии за деньги ЕС", – отметил он.
По его словам, т. н. онлайн-медиа "на самом деле – это одна большая афера, и они не являются полноценными медиа-организациями". По сути, это обычные НПО с веб-сайтами, которые активно публикуют материалы, но не соблюдают журналистских стандартов, отметил он.
"По своей философии, структуре и стандартам они – НПО с веб-сайтами, так как для них не существует никаких журналистских стандартов. Это НПО с микрофоном", – заявил Папуашвили.
Как отметил Папуашвили, некоторые организации пытаются обходить законодательство Грузии, совершая при этом уголовные и налоговые нарушения. По его словам, доноры стимулируют местные НПО нарушать закон, например, не регистрироваться в реестре.
"Дело в том, что доноры подталкивают местные организации нарушать закон. По их указанию НПО не регистрировались в реестре. Пусть все проявят добрую волю и будут уважать независимость Грузии, прекратят здесь оборот денег через криптовалюты и наличные", – сказал Папуашвили.
Согласно журналистскому расследованию, "Имедис квира" получила документы, раскрывающие масштабную схему того, как онлайн-медиа действуют для поддержания искусственного протеста и как с этой целью пытаются влиять на общественное мнение, используя собственные веб-сайты, социальные сети и другие медиа-платформы.
Для реализации скрытых кампаний влияния и других психолого-информационных мероприятий, выгодных иностранным спецслужбам, при участии Института общественных дел Грузии (GIPA) в Грузии была создана сеть, состоящая из более чем 800 человек – представителей онлайн-медиа и так называемых журналистов-расследователей. Они функционируют по плану, разработанному спецслужбами, сказано в расследовании.