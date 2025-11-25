https://sputnik-georgia.ru/20251125/papuashvili-nazval-glavnye-tseli-predsedatelstva-gruzii-v-paches-295934811.html
Папуашвили назвал главные цели председательства Грузии в ПАЧЭС
Страна в течение ближайших шести месяцев будет председательствовать в ПАЧЭС и Организации Черноморского экономического сотрудничества
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Парламентская дипломатия и укрепление связей между государствами станут приоритетами председательства Грузии в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети X. Грузия в течение ближайших шести месяцев будет председательствовать в ПАЧЭС и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). "Мы полны решимости работать с членами организации над укреплением парламентской дипломатии, развитием экономического взаимодействия и продвижением связности в Черноморском регионе", – отметил Папуашвили. По его словам, для него является большой честью возглавить ПАЧЭС именно в тот период, когда значение регионального диалога и сотрудничества особенно возрастает.
15:05 25.11.2025 (обновлено: 15:15 25.11.2025)
Страна в течение ближайших шести месяцев будет председательствовать в ПАЧЭС и Организации Черноморского экономического сотрудничества
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Парламентская дипломатия и укрепление связей между государствами станут приоритетами председательства Грузии в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети X.
Грузия в течение ближайших шести месяцев будет председательствовать в ПАЧЭС и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
"Мы полны решимости работать с членами организации над укреплением парламентской дипломатии, развитием экономического взаимодействия и продвижением связности в Черноморском регионе", – отметил Папуашвили.
По его словам, для него является большой честью возглавить ПАЧЭС именно в тот период, когда значение регионального диалога и сотрудничества особенно возрастает.