Решение лондонского суда по делу Иванишвили вызвало политический резонанс в Грузии

Решение лондонского суда по делу Иванишвили вызвало политический резонанс в Грузии

Дело Credit Suisse показало, как один из крупнейших банков мира вел себя недобросовестно и агрессивно по отношению к своему клиенту, заявил грузинский депутат 25.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Проблемы со счетами в швейцарских банках являются одной из неформальных санкций, которые применяются против почетного председателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани. Судебный комитет Тайного совета Великобритании вынес окончательное решение по делу Бидзины Иванишвили против Credit Suisse. Высшая апелляционная инстанция единогласно отклонила жалобу дочерней компании банка – CS Life, кроме одного технического момента, связанного с датой расчета ущерба. Отклонена была и встречная жалоба. Решения нижестоящих судов, обязывающие Credit Suisse компенсировать ущерб Иванишвили, полностью остались в силе. "Факт в том, что кейс Credit Suisse – это одна из тех неформальных санкций, которые представители "Глубинного государства" и "Глобальной партии войны" используют против Бидзины Иванишвили", – сказала Цилосани. По ее словам, сейчас главный вопрос заключается в том, выполнит ли Credit Suisse многочисленные судебные решения или продолжит скрыто или открыто действовать против Иванишвили. Дело Credit Suisse показало, как один из крупнейших банков мира вел себя недобросовестно и агрессивно по отношению к своему клиенту, заявил депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили. По его словам, за этим стояли "внешние силы", которые использовали ситуацию как инструмент неформального шантажа против Иванишвили. Между тем адвокат Теймураз Циквадзе ранее заявлял, что у Иванишвили нет надежды вернуть спорные средства со швейцарских счетов, даже если он выиграет в последней инстанции. По его словам, несмотря на победы в судах Сингапура и Бермудских островов, вернуть средства будет сложно из-за политического давления. Окончательное решение третьей инстанции было принято в Лондоне 24 ноября. Запад против Иванишвили Часть оппонентов власти и представителей гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской Мечты" (ГМ) дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом. С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формирований партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер ни раз утверждал о введении неформальных санкций против него. Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". В конце ноября и в начале декабря 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

