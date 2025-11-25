https://sputnik-georgia.ru/20251125/rubio-ne-khochet-peregovorov-s-kallas-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-295935385.html
Рубио не намерен вести переговоры с Каллас по урегулированию конфликта на Украине
Рубио не намерен вести переговоры с Каллас по урегулированию конфликта на Украине
Sputnik Грузия
Причиной нежелания Рубио встречаться с Каллас являются ее напряженные отношения с администрацией президента США 25.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-25T12:46+0400
2025-11-25T12:46+0400
2025-11-25T13:07+0400
в мире
новости
политика
женева
украина
сша
дональд трамп
марко рубио
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294561061_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_67478847daf6f5ebff363ef2639b8b0a.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Госсекретарь США Марко Рубио не намерен проводить двустороннюю встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Politico. По данным издания, причиной нежелания Рубио встречаться с Каллас являются ее напряженные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.В публикации отмечается: "Каллас находится вне центра внимания из-за ее порой сложных отношений с администрацией Трампа… даже госсекретарь США Марко Рубио, самый проевропейский из команды Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас".Ранее администрация Трампа подготовила предполагаемый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября заявил, что документ может стать основой окончательного урегулирования, однако подчеркнул, что публичного обсуждения плана не было. В то же время страны ЕС не участвовали в его разработке и остались планом недовольны.23 ноября спецпосланник Стив Уиткофф, министр Дэниел Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер провели встречу с украинской делегацией в посольстве США в Женеве. Там обсуждался предложенный Трампом план мирного урегулирования.Марко Рубио назвал эти консультации наиболее продуктивными. По его словам, американской и украинской сторонам удалось согласовать большую часть спорных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
женева
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294561061_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_41977a919e870738fbf0b9db61f47626.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, политика, женева, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, женева, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Рубио не намерен вести переговоры с Каллас по урегулированию конфликта на Украине
12:46 25.11.2025 (обновлено: 13:07 25.11.2025)
Причиной нежелания Рубио встречаться с Каллас являются ее напряженные отношения с администрацией президента США
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Госсекретарь США Марко Рубио не намерен проводить двустороннюю встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас для обсуждения урегулирования украинского конфликта.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Politico. По данным издания, причиной нежелания Рубио встречаться с Каллас являются ее напряженные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.
В публикации отмечается: "Каллас находится вне центра внимания из-за ее порой сложных отношений с администрацией Трампа… даже госсекретарь США Марко Рубио, самый проевропейский из команды Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас".
Ранее администрация Трампа подготовила предполагаемый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов.
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября заявил, что документ может стать основой окончательного урегулирования, однако подчеркнул, что публичного обсуждения плана не было. В то же время страны ЕС не участвовали в его разработке и остались планом недовольны.
23 ноября спецпосланник Стив Уиткофф, министр Дэниел Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер провели встречу с украинской делегацией в посольстве США в Женеве. Там обсуждался предложенный Трампом план мирного урегулирования.
Марко Рубио назвал эти консультации наиболее продуктивными. По его словам, американской и украинской сторонам удалось согласовать большую часть спорных пунктов.