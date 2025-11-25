https://sputnik-georgia.ru/20251125/rubio-ne-khochet-peregovorov-s-kallas-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-295935385.html

Рубио не намерен вести переговоры с Каллас по урегулированию конфликта на Украине

Рубио не намерен вести переговоры с Каллас по урегулированию конфликта на Украине

Sputnik Грузия

Причиной нежелания Рубио встречаться с Каллас являются ее напряженные отношения с администрацией президента США 25.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-25T12:46+0400

2025-11-25T12:46+0400

2025-11-25T13:07+0400

в мире

новости

политика

женева

украина

сша

дональд трамп

марко рубио

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294561061_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_67478847daf6f5ebff363ef2639b8b0a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Госсекретарь США Марко Рубио не намерен проводить двустороннюю встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Politico. По данным издания, причиной нежелания Рубио встречаться с Каллас являются ее напряженные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.В публикации отмечается: "Каллас находится вне центра внимания из-за ее порой сложных отношений с администрацией Трампа… даже госсекретарь США Марко Рубио, самый проевропейский из команды Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас".Ранее администрация Трампа подготовила предполагаемый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября заявил, что документ может стать основой окончательного урегулирования, однако подчеркнул, что публичного обсуждения плана не было. В то же время страны ЕС не участвовали в его разработке и остались планом недовольны.23 ноября спецпосланник Стив Уиткофф, министр Дэниел Дрисколл и зять Трампа Джаред Кушнер провели встречу с украинской делегацией в посольстве США в Женеве. Там обсуждался предложенный Трампом план мирного урегулирования.Марко Рубио назвал эти консультации наиболее продуктивными. По его словам, американской и украинской сторонам удалось согласовать большую часть спорных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

женева

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, женева, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины