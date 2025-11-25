https://sputnik-georgia.ru/20251125/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-295932917.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 2,8 миллиона пассажиров в третьем квартале 2025 года – это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 15,4% больше пассажиров по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года – 1,4 миллиона. Из аэропортов вылетели 1,4 миллиона пассажиров (+14,7%). В этот период 95,4% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 10,8 тысячи пассажирских рейсов (+15,4%). Всего воздушным транспортом Грузии было перевезено 247,2 тысячи пассажиров (+21%). Грузовые перевозки В третьем квартале 2025 года в аэропортах Грузии было осуществлено 900 грузовых рейсов, что на 82,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем грузов и почты в аэропортах страны составил 9,5 тысячи тонн. Из них 93% – полученные грузы и почта, а 7% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 35 тысяч тонн грузов, на 49,8% меньше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

