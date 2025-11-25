https://sputnik-georgia.ru/20251125/ssha-zayavili-o-prekraschenii-finansirovanie-konflikta-na-ukraine-295942893.html

США заявили о прекращении финансирование конфликта на Украине

США заявили о прекращении финансирование конфликта на Украине

Американская сторона ранее заявляла о том, что больше не дает Украине оружие - однако продает его за деньги европейских стран 25.11.2025

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению американского лидера Дональда Трампа, но Вашингтон продолжает продавать оружие по линии НАТО, об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.Белый дом ранее сообщал, что Вашингтон больше не дает Украине оружие, а продает его за деньги европейских стран.В июле Трамп говорил о том, что США и ЕС договорились о сделке по поставке оружия Киеву. В октябре он проинформировал, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки его Украине.Ряд европейских стран, а также США поставляли вооружения на Украину с самого начала спецоперации, несмотря на предупреждения Москвы, что данные действия не способствуют разрешению конфликта и не изменят ситуацию на поле боя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

