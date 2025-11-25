https://sputnik-georgia.ru/20251125/stroitelstvo-novogo-stadiona-v-tbilisi-tender-budet-proveden-zanovo-295936210.html
Строительство нового стадиона в Тбилиси: тендер будет проведен заново
По оценке комиссии, нужно повторно пересмотреть тендерную документацию, в том числе требования заказчика и квалификационные критерии, чтобы процесс был более совершенным и конкурентным
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Тендерная комиссия Фонда муниципального развития не смогла выявить компанию-победителя для осуществления проекта строительства нового стадиона в Тбилиси, говорится в сообщении министерства инфраструктуры Грузии.
Тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков, был объявлен 15 августа.
"В связи с тем, что квалификационным критериям тендера соответствовал только один претендент, и его предложение было значительно выше по сравнению с ценами других участников, комиссия воспользовалась предоставленным законом правом и сочла необходимым повторно оценить условия и внести соответствующие изменения", – говорится в информации ведомства.
По оценке комиссии, необходимо повторно пересмотреть тендерную документацию, в том числе требования заказчика и квалификационные критерии, чтобы процесс был более совершенным и конкурентным.
Заявки на участие в тендере на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби подали три компании: грузинская компания "Анаги", грузино-азербайджанская компания "Макро констракшен", ООО "Иншаатчи" и турецкая компания YDA İNŞAAT.
При этом грузинская компания была готова построить стадион за 850 миллионов лари, грузино-азербайджанская – за 789,4 миллиона лари, а турецкая – за 744,9 миллиона лари.
У грузинской и турецкой компаний уже есть опыт строительства стадионов. Компания "Анаги" построила стадион в Батуми, а YDA İNŞAAT – стадион в турецком городе Карабук.
Стадион станет современной многофункциональной ареной, где будут проводиться футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные мероприятия. Стадион сможет принимать матчи Лиги чемпионов и другие матчи высокого уровня.
На стадионе также разместится общественный центр, включающий конференц-зал, выставочные залы, зоны отдыха, музей и торговые площади.
Новый стадион будет построен недалеко от аэропорта, рядом с исследовательским центром Лугара. Планируется спроектировать и построить новые транспортные узлы, которые гарантируют быстрый доступ к стадиону из разных частей города, обеспечивая пассажирам комфортное передвижение.
Концепция нового многофункционального стадиона разработана совместно с экспертами УЕФА.
Ранее сообщалось, что после завершения строительства нового стадиона Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.
Сегодня самым большим стадионом Грузии является "Динамо Арена" – национальный стадион имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Он вмещает около 55 тысяч зрителей.