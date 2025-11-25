https://sputnik-georgia.ru/20251125/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-tvorchestvom-nodara-dumbadze-288881898.html
Тест: насколько хорошо вы знакомы с творчеством Нодара Думбадзе?
Тест: насколько хорошо вы знакомы с творчеством Нодара Думбадзе?
Sputnik Грузия
Нодар Думбадзе – народный писатель, чьи произведения любят дети и взрослые за неподдельную искренность и любовь к родной земле 25.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-25T16:11+0400
2025-11-25T16:11+0400
2025-11-25T16:11+0400
нодар думбадзе
грузинская литература
культура
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24374/46/243744632_0:0:1134:639_1920x0_80_0_0_e747587c06469a12ed35c3070ef81ada.jpg
Sputnik Грузия предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с творчеством автора, с золотым фондом грузинской литературы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24374/46/243744632_176:0:1035:644_1920x0_80_0_0_6bc8ff797ddfe62df56cb39715d897b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нодар думбадзе, грузинская литература, культура, грузия, тесты
нодар думбадзе, грузинская литература, культура, грузия, тесты
Тест: насколько хорошо вы знакомы с творчеством Нодара Думбадзе?
Нодар Думбадзе – народный писатель, чьи произведения любят дети и взрослые за неподдельную искренность и любовь к родной земле
Sputnik Грузия
предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с творчеством автора, с золотым фондом грузинской литературы.